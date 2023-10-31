Юрий Каминский: «Система господдержки в спорте уходит в никуда. Мы бюджетные деньги не всегда считаем так, как следует»

Теги сборная России Юрий Каминский деньги Международная лига клубного биатлона Биатлон

Тренер Юрий Каминский поделился мнением о перспективах клубного биатлона.

– В условиях изоляции возник такой проект, как Международная лига клубного биатлона. Как относитесь к клубному биатлону в целом и в частности к тому, чтобы принять участие в стартах в Ханты-Мансийске 18-19 ноября?

– В целом я положительно отношусь к любым проектам, которые формируют нашу суверенную соревновательную систему, и приветствую все эти нововведения. Здесь, на мой взгляд, только один недостаток — эти решения были приняты поздновато. Для того, чтобы участвовать, нужно менять планы, пусть не существенно, но получается, что на два-три дня мы должны раньше туда приехать. Это некритично. Для некоторых спортсменов есть и плюсы.

Спортсмены, которые представляют регионы, где нет женщин, на первом этапе Кубка России будут не задействованы, поэтому все равно придется проводить какие-то контрольные тренировки, так что хорошо, что нам предоставляется возможность для стартов.

Если найти удобные места и сделать это заранее, будет лучше. Но я понимаю, что здесь были форс-мажорные обстоятельства и организаторы не сразу обо всем договорились. Мы говорили со спортсменами. Никого участвовать не принуждаем, все по желанию.

– А насколько перспективна идея, чтобы спортсмены представляли не регионы, а клубы? Можно ли через эту систему лучше преподнести биатлон зрителю?

– Думаю, что за клубной системой будущее, в том числе и в лыжных гонках, где я давно выступал за эту систему. Считаю, что в спорте система господдержки уходит в никуда. Если в клубах появятся люди, которые будут финансировать их деятельность, они станут считать деньги. К сожалению, мы бюджетные деньги не всегда считаем так, как следует.

Во-вторых, сейчас слишком забюрократизирована наша деятельность. Я не могу изменить место проведения сбора. Сейчас у нас проблема с Семинским перевалом. Если там не выпадет снег, мне придется отменять сбор, но я не смогу ни на что его поменять, поэтому ребята куда-то поедут частным путем. Это опасная ситуация. И такое периодически возникает, когда по разным причинам надо изменить планы.

В основном это связано с форс-мажором из-за погодных условий или условий принимающей стороны. 10-15 лет назад это все было легко и просто, а сегодня – невозможно. Думаю, что с клубами таких проблем не будет, система управления спорта будет более гибкой. В регионах тоже сталкиваются с этой бюрократической проблемой, – сказал Каминский.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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3 комментария

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shickana
И слава богу. Правда, стоило бы начать с футбола и фигурного катания, больно уж много там пиявок нарасло.
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Andreir888
Блин, 21 век, а бюрократия у нас процветает! Есть, конечно, моменты, которые требуют проведения необходимых процедур, для обеспечения безопасности, скажем, но не каждый же шаг!
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Николай Глыбочко
Ничего он не даст, клубный биатлон, мы же видим это в футболе в России. Просто нужны международные старты, и не с Монголией и Узбекистаном.
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