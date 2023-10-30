Сборная Франции проведет высотный сбор в Бессане за две недели до начала Кубка мира

Теги Симон Фуркад сборная Франции сборная Франции жен Сирил Бурде Биатлон

Французские биатлонисты проведут высотный сбор в Бессане перед Кубком мира.

Тренировки пройдут с 31 октября по 12 ноября в Бессане. Как отмечает Nordic Magazine, команда решила не ехать на сборы в Норвегию или Швецию.

С 25 ноября по 3 декабря шведский Эстерсунд примет первый этап Кубка мира.

«Это подтверждение нашего с Симоном (Фуркадом) стратегического плана по работе на высоте – до самого конца подготовки. Учитывая, что наш тренировочный процесс существенно основывался на анаэробных условиях, я считаю важным довести эту работу до конца. Вот почему мы решили остаться во Франции.

Также это позволит нам уделить приоритетное внимание восстановлению, избежав длительных поездок. Тем более что в начале сезона мы долгое время будем находиться в Скандинавии в условиях небольшой высоты.

План означает, что нам будет не хватать спаррингов [с иностранными спортсменами], но учитывая плотность результатов в нашей группе, мы можем позволить себе внутреннюю конкуренцию», – сказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

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1 комментарий

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Юрий Костыгин
А, теперь проблемы с финансированием называются стратегическим планом по работе на высоте.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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