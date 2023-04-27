Симон Фуркад и Жан-Пьер Ама стали тренерами мужской сборной Франции

Теги Симон Фуркад сборная Франции сборная Франции жен Венсан Виттоз Стефан Бутье Патрик Фавр Жан-Поль Жиякино Эрик Перро Оскар Ломбардо Жан-Пьер Ама Биатлон

Стали известны имена новых тренеров мужской сборной Франции по биатлону.

Директор французской команды Стефан Бутье сообщил, что ими стали Симон Фуркад и олимпийский чемпион по стрельбе Жан-Пьер Ама.

Фуркад-старший прежде работал с юниорской сборной Франции. Ама ранее тренировал сборную Китая.

«У Симона хороший тренерский опыт. Он привнесет свои знания о дисциплине и свежесть. Спортсмены дали понять, что хотят работать с ним. Эрик Перро и Оскар Ломбардо хорошо знают его, так как уже тренировались под его руководством в юниорской команде, с некоторым успехом. Я думаю, сейчас самое подходящее время», – сказал Бутье.

Прежние тренеры французских биатлонистов Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинули команду из-за разногласий со спортсменами. Фавр будет работать стрелковым тренером в женском сборной вместе с Жан-Полем Жиякино, а Виттоз возглавит резервную сборную Франции по лыжным гонкам.

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