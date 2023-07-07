Антонин Гигонна: «Мы стремимся все обсуждать с тренерами. Этого не хватало на последнем этапе работы с Виттозом и Фавром, когда наш диалог прервался»

Французский биатлонист Антонин Гигонна оценил тренерские перестановки в команде.

В это межсезонье тренерами мужской сборной Франции стали Симон Фуркад и Жан-Пьер Ама. Они сменили Венсана Виттоза и Патрика Фавра.

По мнению Гигонна, приход новых специалистов станет «большим источником мотивации» и придаст «динамику тренировочному процессу».

«Мы наблюдали это в прошлом году после смены тренера у девушек, а также пять лет назад после ухода Стефана Бутье. В 2019-м я провел свою лучшую зиму!

Мы стремимся к тому, чтобы у нас постоянно, ежедневно была возможность все обсуждать [с тренерами]. Именно этого нам не хватало на последнем этапе работы с Венсаном (Виттозом) и Патриком (Фавром), когда наш диалог прервался.

Что касается моих целей на сезон, я не задумывался о конкретных цифрах. Скорее, речь идет о том, чтобы просто получить удовольствие от всей зимы», – сказал Гигонна.

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