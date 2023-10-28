Виттоцци о провале на Олимпиаде-2022: «Когда достигаешь дна, то понимаешь, что нужно оттолкнуться от него. Я была просто уничтожена»

Лиза Виттоцци рассказала, как «оттолкнулась от дна» после Олимпиады-2022.

В Пекине итальянская биатлонистка занимала 76-е место в индивидуальной гонке, 36-е в спринте, 32-е в пасьюте и пропустила масс-старт. В следующем сезоне Виттоцци стала третьей в общем зачете Кубка мира и взяла три медали на ЧМ, включая золото в эстафете.

«Когда достигаешь дна, то понимаешь: нужно пытаться оттолкнуться от него, чтобы изменить ситуацию. На Олимпиаде я была просто уничтожена.

По возвращении домой сказала себе, что все нужно начинать с нуля, ведь так не может продолжаться. Я взяла себя в руки, хотя могла просто сказать «хватит» и больше не соревноваться. Но это не привело бы к прогрессу – а ведь на поражениях учишься больше, чем на победах.

Я снова «встала на ноги», в том числе благодаря людям, помогавшим мне на этом пути. Было нелегко, пришлось заниматься самокопанием, чтобы лучше понять себя. Но горжусь, как я через это прошла.

Сегодня, вспоминая те моменты мучений, я напоминаю себе о том, что ту ситуацию удалось превратить в позитивную. Это стало наградой за пройденные испытания.

Не только я переживала подобное, но об этом мало кто говорит, и это досадно. Когда-то мне тоже казалось, что все чемпионы идеальны, но сегодня считаю, что мы должны говорить в том числе о своих слабостях, и быть примером для тех, кто сталкивается с проблемами», – сказала Виттоцци.