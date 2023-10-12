Лиза Виттоцци: «Кубок мира – моя цель в начале каждого сезона»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Лиза Виттоцци Биатлон

Лиза Виттоцци назвала победу в общем зачете Кубка мира целью на сезон.

«В течение лета у меня были хорошие ощущения, физически чувствую себя лучше, поэтому надеюсь сделать еще один шаг вперед в скорости на лыжне.

Проблемы с коленями? Я всегда была хрупкой, мне приходилось проходить особую подготовку, не такую, как все: например, я много бегала на лыжероллерах, потому что не могла тренироваться на велосипеде или просто бегать.

Кубок мира – моя цель в начале каждого сезона. Понятное дело, что многое может произойти, нужна удача, болеть совсем не обязательно. В прошлом году я трижды болела. Однако есть еще и чемпионат мира, и мне бы хотелось превзойти количество подиумов прошлого сезона», – сказала итальянская биатлонистка.

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