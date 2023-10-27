Победитель общего зачета Кубка IBU получит персональную квоту на два этапа Кубка мира по биатлону
Победитель общего зачета Кубка IBU получит право выступить на двух этапах Кубка мира.
Ранее лидеру общего зачета Кубка IBU предоставлялась персональная квота на один этап КМ.
Новое правило будет действовать с сезона-2023/24.
Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде, второй – в австрийском Хохфильцене.
В прошлом сезоне победителями общего зачета Кубка IBU стали шведка Тильда Йоханссон и норвежец Эндре Стремсхайм.
А то получается, что и на КМ ничего не засветило, и на КИБУ все места уже заняты.