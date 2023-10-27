Победитель общего зачета Кубка IBU получит персональную квоту на два этапа Кубка мира по биатлону

Теги Кубок мира по биатлону IBU Кубок IBU Эндре Стремсхайм Биатлон

Победитель общего зачета Кубка IBU получит право выступить на двух этапах Кубка мира.

Ранее лидеру общего зачета Кубка IBU предоставлялась персональная квота на один этап КМ.

Новое правило будет действовать с сезона-2023/24. 

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде, второй – в австрийском Хохфильцене. 

В прошлом сезоне победителями общего зачета Кубка IBU стали шведка Тильда Йоханссон и норвежец Эндре Стремсхайм.

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4 комментария

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Ринат Акылтасов
Норвежский тренерский штаб получит бóльшую дистанцию для сравнения Эндре и Филипа, получается
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encaro_one
На весь декабрь стоит дать - ценность награды будет шикарной.
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khinskiy
Лучше бы прописали гарантированное возвращение на КИБУ в случае неудачного выступления на КМ.
А то получается, что и на КМ ничего не засветило, и на КИБУ все места уже заняты.
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