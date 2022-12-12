Стремсхайм о том, что не попал в состав сборной Норвегии на этап в Анси: «Начинаю задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы получить шанс»

Норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм высказался о том, что не попал в состав сборной на этап Кубка мира в Анси.

В четырех гонках на Кубке IBU норвежец одержал три победы и один раз был вторым.

«Единственное, что я мог сделать лучше – это одержать четыре победы. Но я не думаю, что это на что-то повлияло бы.

Не помню, чтобы кто-либо так же хорошо начинал сезон на Кубке IBU. Я начинаю задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы получить шанс. Вопрос в том, возможно ли это, если никто не заболеет.

Ты сразу немного впадаешь в уныние, но это длится недолго. Нет никаких проблем с тем, чтобы ждать следующие гонки.

Но у меня 10 побед на Кубке IBU и очень мало выступлений на Кубке мира, так что это немного демотивирует. Но мне сказали, что я могу получить шанс, если продолжу выступать хорошо», – сказал Стремсхайм.