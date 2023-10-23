«Юграмегаспорт»: «На данный момент точной информации о первых соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске нет»
Решение о проведении клубного турнира по биатлону в Ханты-Мансийске еще не принято.
Соревнования планировалось провести 18-19 ноября.
«На данный момент точной информации о первых соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске нет.
Они в настоящее время не включены в календарный план спортивных мероприятий Югры», – сообщили в «Юграмегаспорт».
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