«Юграмегаспорт»: «На данный момент точной информации о первых соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске нет»

Теги Международная лига клубного биатлона Биатлон

Решение о проведении клубного турнира по биатлону в Ханты-Мансийске еще не принято.

Соревнования планировалось провести 18-19 ноября.

«На данный момент точной информации о первых соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске нет.

Они в настоящее время не включены в календарный план спортивных мероприятий Югры», – сообщили в «Юграмегаспорт».

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