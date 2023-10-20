Виктор Майгуров: «СБР не имеет никакого отношения к клубному турниру. Относимся к нему нейтрально»

Виктор Майгуров заявил, что СБР не имеет отношения к новому клубному турниру.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске планируется провести клубный турнир биатлонистов с призовым фондом 8 млн рублей. Об этом сообщал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Однако, по информации Metaratings, соревнования находятся под угрозой срыва.

«Союз биатлонистов России не имеет никакого отношения к клубному турниру. К нему СБР относится нейтрально», – сказал Майгуров.

Нуждов о новых клубных соревнованиях: «Мы в начале тяжелого пути. Рискую собственными средствами, но готов их потерять, лишь бы начать»