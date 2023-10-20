Виктор Майгуров: «СБР не имеет никакого отношения к клубному турниру. Относимся к нему нейтрально»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Виктор Майгуров заявил, что СБР не имеет отношения к новому клубному турниру.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске планируется провести клубный турнир биатлонистов с призовым фондом 8 млн рублей. Об этом сообщал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. 

Однако, по информации Metaratings, соревнования находятся под угрозой срыва. 

«Союз биатлонистов России не имеет никакого отношения к клубному турниру. К нему СБР относится нейтрально», – сказал Майгуров. 

Нуждов о новых клубных соревнованиях: «Мы в начале тяжелого пути. Рискую собственными средствами, но готов их потерять, лишь бы начать»

7 комментариев

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Татьяна Бурова
Как Майгурову понравилось в нейтральном статусе. Теперь он везде - нейтрален.
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Ирен Ша
Майгуров без яиц, но яйцеголовый
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Andreir888
Продолжайте меряться, а российский биалон, меж тем, потихоньку катится с горки((
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Здравый@смысл@
Анфиса Резцова умерла.
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rashnew
Уберите Майгурова. Тут скорбная весьь пришла. Анфиса Анатольевна RIP
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Hardy
там Резцова умерла, где новость?!
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Виктор Ш.
Резцову жалко…
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