Смольский о клубном турнире в Ханты-Мансийске: «Он приобретает международный окрас, и это не может не радовать»

Антон Смольский высказался о новом клубном турнире по биатлону.

Соревнования планируется провести 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Призовой фонд может составить 8 миллионов рублей.

«Когда я узнал о проведении этого турнира, сразу же подумал: «Наши руководители наконец приняли серьезное и нужное решение по созданию чего‑то своего параллельно IBU». Конечно, не так много стран примут участие в нашем турнире, но международный окрас он все‑таки приобретает. И это не может не радовать. Мне как спортсмену это точно интересно.

Сами соревнования будут под большим вниманием, потому что болельщики захотят посмотреть на сборную из Китая. Надеюсь, в будущем в этом турнире смогут принять участие как можно больше стран.

Конкуренция сегодня у нас серьезная, но когда она выше, то растет и уровень атлетов. Этот шаг наших руководителей направлен не только к сохранению биатлона в России и Беларуси, но и к его развитию.

Очень здорово, что будут хорошие призовые. Если говорить о физической форме, то в середине ноября спортсмены имеют разный уровень: даже топ‑атлеты в это время могут быть не готовы к победам из‑за того, что физически еще не готовы. Я, наверное, тоже не смогу бежать на 100%, но точно отдам все, что у меня есть.

Если выйти на пик формы в ноябре, то соревноваться в январе или феврале будет сложно, но предчувствую, что антураж будет на уровне Кубка Содружества, Кубка России, а может быть, даже и выше», – сказал белорусский биатлонист.