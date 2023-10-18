Соревнования на Кубок Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске находятся под угрозой срыва (Metaratings)

Соревнования на Кубок Международной лиги клубного биатлона могут не состояться.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске планировалось провести клубный турнир с участием российских, белорусских и китайских спортсменов. Об этом сообщал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

По информации Metaratings, соревнования еще не внесены ни в один календарный план, хотя остался месяц до их начала.

Отсутствует положение о соревнованиях. Кроме того, не решен вопрос, кто будет оплачивать расходы на их проведение, которые значительно превысят объявленный призовой фонд в 8 млн рублей.

Сообщается, что проведение турнира до сих пор не согласовано с руководством региона и будет сопряжено с проблемами.

Нуждов о создании «Международной лиги биатлона»: «Будем без национальных федераций делать что‑то, чтобы вид спорта не стагнировал»

Нуждов о новых клубных соревнованиях: «Мы в начале тяжелого пути. Рискую собственными средствами, но готов их потерять, лишь бы начать»