Соревнования на Кубок Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске находятся под угрозой срыва (Metaratings)

Теги сборная России Алексей Нуждов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Соревнования на Кубок Международной лиги клубного биатлона могут не состояться.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске планировалось провести клубный турнир с участием российских, белорусских и китайских спортсменов. Об этом сообщал глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

По информации Metaratings, соревнования еще не внесены ни в один календарный план, хотя остался месяц до их начала.

Отсутствует положение о соревнованиях. Кроме того, не решен вопрос, кто будет оплачивать расходы на их проведение, которые значительно превысят объявленный призовой фонд в 8 млн рублей.

Сообщается, что проведение турнира до сих пор не согласовано с руководством региона и будет сопряжено с проблемами. 

Нуждов о создании «Международной лиги биатлона»: «Будем без национальных федераций делать что‑то, чтобы вид спорта не стагнировал»

Нуждов о новых клубных соревнованиях: «Мы в начале тяжелого пути. Рискую собственными средствами, но готов их потерять, лишь бы начать»

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10 комментариев

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Atsuktuvas
происки иноагентов наты, наверное...
+12
-1
+11
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Олег Соколов
Ждем Губерниева на Матч ТВ с пояснениями про спорт номер 1 в стране!!!
+5
0
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ZjzoRe
а почему так мало участников на международных стартах? Где лыжники из КНДР, стрелки из Абхазии и лучшая команда биатлонистов в истории - мастера из Эритреи?
+6
-2
+4
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naPmu3aH
Ну не шмогла я, не шмогла.... ¯\(°_o)/¯
+3
0
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Сим Сим
Опять нашему бюджету раскошеливаться?
+1
0
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Andreir888
Да что ж такое-то с биатлоном?(( Похоже, всё-таки ооочень серьёзные разногласия у людей, которые хотят играть главные роли в нашем биатлоне!
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Татьяна Бурова
Разве положение о соревнованиях уж такая весомая причина? Хотя создавая лигу должны были позаботиться о всей документации.
Но скорее финансы и ещё какие- то препоны...
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Eduard Rastryopin
Ответ Andreir888
Да что ж такое-то с биатлоном?(( Похоже, всё-таки ооочень серьёзные разногласия у людей, которые хотят играть главные роли в нашем биатлоне!
Да все то же самое - кто бы не пришел к власти в СБР,всегда остаются недовольные,которые тянут одеяло на себя,пытаясь и себе кусок пирога отрезать.
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Data Architector
Ответ ZjzoRe
а почему так мало участников на международных стартах? Где лыжники из КНДР, стрелки из Абхазии и лучшая команда биатлонистов в истории - мастера из Эритреи?
У мастеров из Эритреи сейчас этап тренировочного процесса по отработке стрельбы из лука из положения лёжа...
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