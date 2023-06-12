Йоханнес Бо рассказал, что его укусила гадюка: «Буду надеяться, что получу суперспособности, как Человек-паук»

Теги сборная Норвегии происшествия Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал, что его укусила гадюка.

Это произошло в Конгсвингере, где биатлонист недавно занимался садом на территории своего дома.

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил два укуса. Несложно было понять, что случилось.

Я чувствовал себя в безопасности, и обо мне позаботились (Бо ходил в травмпункт – Sports.ru). Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», – пошутил пятикратный олимпийский чемпион.

Также Йоханнес сообщил, что до инцидента со змеей с ним случились и другие неприятности: он перенес конъюнктивит, повредил спину после падения с батута, а также врезался в стену, потеряв равновесие на тредбане.

«Любой, кто хоть раз был на беговой дорожке, знает, что она не останавливается. Меня отбросило назад к стене, и я упал на бок. Но никоим образом не пострадал. Все прошло гораздо лучше, чем может показаться.

Это случилось впервые. Я ждал подобного, и это обязательно произойдет снова.

Все [проблемы] происходили друг за другом. Первые три недели мая прошли очень хорошо, а вот последний месяц оказался трудным», – добавил он.

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?

15 комментариев

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Валентин и ыч
Будет человек-гадюк.
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Fils de joi
Теперь гадюке нельзя на допинг-контроль
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marla zinger
После пяти дней мучительной боли гадюка сдохла
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Илья Соколов
После укуса, гадюка стала ползать в два раза быстрее и жрать больше мышей.
+10
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Zlodimir
Человек-гадюка - это парень, занявший туалет на весь день!😂
+8
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beltravel71
Суперспособности были б,если бы не в ногу укусила
+4
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mold-cel
по ноге течет кровь - понятно. Куда именно укусила гадюка? и о каких суперспособностях мечтает Йоханнес?
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Мистер Блин
по-моему он и без гадюки человек паук)
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Голос Губерниева
Гадюка на прощание сказала Au revoir mon ami.
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Hivaga22
Почему именно гадюка, а не что-то менее ядовитое?
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Max9999
Это когда кусает павук. Тогда становится человек-павук!
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garp
’2 укуса’ или ’2 дырки от зубов’?
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Рекорд в наших сердцах
Астмамэн
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Сергей
Это была Слепцова
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ Валентин и ыч
Будет человек-гадюк.
Бадюк.
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