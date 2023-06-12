Йоханнес Бо рассказал, что его укусила гадюка: «Буду надеяться, что получу суперспособности, как Человек-паук»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал, что его укусила гадюка.

Это произошло в Конгсвингере, где биатлонист недавно занимался садом на территории своего дома.

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течет кровь, и обнаружил два укуса. Несложно было понять, что случилось.

Я чувствовал себя в безопасности, и обо мне позаботились (Бо ходил в травмпункт – Sports.ru). Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», – пошутил пятикратный олимпийский чемпион.

Также Йоханнес сообщил, что до инцидента со змеей с ним случились и другие неприятности: он перенес конъюнктивит, повредил спину после падения с батута, а также врезался в стену, потеряв равновесие на тредбане.

«Любой, кто хоть раз был на беговой дорожке, знает, что она не останавливается. Меня отбросило назад к стене, и я упал на бок. Но никоим образом не пострадал. Все прошло гораздо лучше, чем может показаться.

Это случилось впервые. Я ждал подобного, и это обязательно произойдет снова.

Все [проблемы] происходили друг за другом. Первые три недели мая прошли очень хорошо, а вот последний месяц оказался трудным», – добавил он.

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?