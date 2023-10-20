Глава IBU о смерти Анфисы Резцовой: «От нас ушла очень успешная биатлонистка. Соболезнования ее семье»

Президент IBU выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

На ее счету три медали Олимпийских игр в биатлоне (два золота и бронза), серебро чемпионата мира, две победы в общем зачете Кубка мира.

«От нас ушла очень успешная биатлонистка. Наши мысли и соболезнования ее семье», – сказал глава Международного союза биатлонистов ( ) Олле Далин.

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