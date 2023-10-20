Глава IBU о смерти Анфисы Резцовой: «От нас ушла очень успешная биатлонистка. Соболезнования ее семье»

Теги IBU Анфиса Резцова Олле Далин Биатлон

Президент IBU выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой.

Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

На ее счету три медали Олимпийских игр в биатлоне (два золота и бронза), серебро чемпионата мира, две победы в общем зачете Кубка мира. 

«От нас ушла очень успешная биатлонистка. Наши мысли и соболезнования ее семье», – сказал глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин. 

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6 комментариев

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It’s my life
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Alcibiades
Ща Украина подаст протест и потребует извинений.
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rashnew
Далин, если новости на сайте IBU не будет, то твой комментарий для матч тв не считается
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Максон121
Ответ Alcibiades
Ща Украина подаст протест и потребует извинений.
Они попросят деняк и все встанет на круги своя
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