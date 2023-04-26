Глава IBU о деле Бессеберга: «Решительно осуждаем то, о чем стало известно. Дело длится уже 5 лет, поэтому хорошо, что есть какие-то подвижки»

Теги IBU Андерс Бессеберг Олле Далин Биатлон

Глава IBU прокомментировал дело против норвежского функционера Андерса Бессеберга.

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений при генеральном прокуроре Норвегии предъявило Бессебергу обвинения в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU).

«Мы решительно осуждаем то, о чем стало известно. Дело длится уже пять лет, поэтому хорошо, что есть какое-то подвижки», – заявил действующий президент IBU Олле Далин.

Также Далин отметил, что лично обращался к Бессебергу из-за затяжки рассмотрения допинговых дел.

«Я и другие в первую очередь обращали внимание на медлительность процессов, связанных с допинг-делами. Мне близок чистый спорт, поэтому было не слишком приятно, когда все они затягивались. Я обсуждал это непосредственно с ним», – отметил Далин.

Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции

1 комментарий

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Andrey Novikov
Очередной "наброс" на вентилятор, громко и смело. Интересно, а что скажет после оправдательного решения суда?
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