Сергей Белозеров: «IBU руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник – американец, плюс чех Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы»

Теги сборная России сборная России жен IBU Олле Далин Иржи Гамза Р-Спорт Сергей Белозеров Биатлон

Тренер Сергей Белозеров высказался о возможном допуске россиян к международным стартам. 

«Вопрос, в каком формате нас допустят, вернут ли флаг и гимн. Мы не один год выступаем в нейтральном статусе.

Спорт – та же война, но без оружия. Я больше сторонник того, чтобы нам разрешили участвовать в том или ином виде. Это будет решаться внутри страны.

Нам повезло, что у «зимников» есть больше времени. Хотя в IBU настолько все против нас, что даже страшно там появляться.

Там руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник – американец, плюс чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы», – сказал Белозеров.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Когда-нибудь будет руководить беларус, а там уже в уме будет не только 2020 и 2022 год. А еще много других интересных дат.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luna02
Ответ Погладь быка
Далин неадекватен только одним, ни за что остранил беларусов. Больше неадекватности в нем не вижу
То что отстранили российских спортсменов-это неадекватность,а про белорусов-неадекватность в квадрате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Ответ Luna02
Нет,просто адекватные люди.
Далин неадекватен только одним, ни за что остранил беларусов. Больше неадекватности в нем не вижу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Спорт – та же война, но без оружия" --- Это чушь. Спорт - это элемент пропаганды для государства, а для спортсменов - работа. Кто не может зарабатывать головой, тот зарабатывает здоровьем и не надо переоценивать свою значимость, "воин", блин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей из питера
Ответ Погладь быка
Так а кто вас любит то? Хотите чтобы биатлонной федерацией рукодил венесуэлец, севернокореец, зимбабвиец, эритреец, эсватинец?
Любопытно.Создается ощущение, что Вы из Белоруссии. Так ли смел на Родине?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ворона26
Опять завел песнь о любви, как вшивый о бане. Люби себя сам-это дешевле
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кондаша42
68-й год, Белозёров? А ты считаешь, что танки в столице Европейской страны в 1968-м году это правильно? Конечно они помнят.. Тренируй лучше...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luna02
Ответ Погладь быка
Так а кто вас любит то? Хотите чтобы биатлонной федерацией рукодил венесуэлец, севернокореец, зимбабвиец, эритреец, эсватинец?
Нет,просто адекватные люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Так а кто вас любит то? Хотите чтобы биатлонной федерацией рукодил венесуэлец, севернокореец, зимбабвиец, эритреец, эсватинец?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ volga_olga
Ну вот и я про алчность американцев и чехов в IBU.
вы в словарик загляните, посмотрите что такое "алчность". Она не имеет ничего общего с "алкоголем"
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maripous
На войне за потерю знамени подразделение расформировывают. На войне сдача флага врагу-это поражение, унижение, а часто и предательство.
Так что нечего примазываться к воинам , которые воюют всяким тыловым соглашателям, которые за поездку на заграничный турнир готовы Родину продать и предать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенчекряк
С себя бы тоже начать не мешало. А то чуть что - кругом враги, все против нас.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diego Zidan
Нет ни единого шанса чтобы допустили
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ Iuasamotu
Про нелюбовь к великодержавной алчности по теме
Ну вот и я про алчность американцев и чехов в IBU.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Kvik75
ису это чтото другое
сорри, IBU..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Томилин
Ответ volga_olga
Действительно, США мало кто в мире любит. Только подчиняются.
А нас все просто обожают
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ответ volga_olga
Про великодержавную историю - по теме?
Про нелюбовь к великодержавной алчности по теме
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ Iuasamotu
Говорите по теме статьи, а не про свои любимые и ненаглядные США
Про великодержавную историю - по теме?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ответ volga_olga
Действительно, США мало кто в мире любит. Только подчиняются.
Говорите по теме статьи, а не про свои любимые и ненаглядные США
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvik75
Ответ Olga.t
Выполняйте свою работу, разговаривайте с ИСУ, приводите свои аргументы, отстаивайте интересы спортсменов без эмоций, с холодной головой, а не говорите про какую-то мифическую любовь/нелюбовь.
ису это чтото другое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ProstoVera
Ответ rashnew
Гамза - это вообще русофоб полный. Я бы него в суд подал за расизм против русских
а причин вы замечать не желаете
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Да все так и есть, от персоналий в федерациях многое зависит.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Ответ Iuasamotu
Да уж, насобирали себе недоброжелателей за всю историю своей великодержавной алчности
Действительно, США мало кто в мире любит. Только подчиняются.
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герман Гевейлер
Ответ rashnew
Гамза - это вообще русофоб полный. Я бы него в суд подал за расизм против русских
Только вы все суды запретили
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Выполняйте свою работу, разговаривайте с ИСУ, приводите свои аргументы, отстаивайте интересы спортсменов без эмоций, с холодной головой, а не говорите про какую-то мифическую любовь/нелюбовь.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий