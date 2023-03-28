Сергей Белозеров: «IBU руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник – американец, плюс чех Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы»
Тренер Сергей Белозеров высказался о возможном допуске россиян к международным стартам.
«Вопрос, в каком формате нас допустят, вернут ли флаг и гимн. Мы не один год выступаем в нейтральном статусе.
Спорт – та же война, но без оружия. Я больше сторонник того, чтобы нам разрешили участвовать в том или ином виде. Это будет решаться внутри страны.
Нам повезло, что у «зимников» есть больше времени. Хотя в IBU настолько все против нас, что даже страшно там появляться.
Там руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник – американец, плюс чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы», – сказал Белозеров.
Так что нечего примазываться к воинам , которые воюют всяким тыловым соглашателям, которые за поездку на заграничный турнир готовы Родину продать и предать.