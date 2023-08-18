Анфиса Резцова: «Кристина Резцова не будет менять гражданство. Она живет в России, а Дарья – давно в Финляндии»

Анфиса Резцова заявила, что ее дочь Кристина не планирует переход в другую страну.

Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов ( ) предоставил старшей дочери Резцовой – – право представлять Финляндию на международных стартах с сезона-2023/24.

« не будет менять спортивное гражданство, потому что живет в России, а Дарья давно уже с семьей там, в Финляндии», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Дочь Анфисы Резцовой теперь гоняет за Финляндию – в России про нее забыли