Анфиса Резцова: «Кристина Резцова не будет менять гражданство. Она живет в России, а Дарья – давно в Финляндии»

Теги сборная России жен IBU Анфиса Резцова сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Кристина Резцова Биатлон

Анфиса Резцова заявила, что ее дочь Кристина не планирует переход в другую страну.

Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил старшей дочери Резцовой – Дарье Виролайнен – право представлять Финляндию на международных стартах с сезона-2023/24.

«Кристина не будет менять спортивное гражданство, потому что живет в России, а Дарья давно уже с семьей там, в Финляндии», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Дочь Анфисы Резцовой теперь гоняет за Финляндию – в России про нее забыли

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