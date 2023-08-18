Анфиса Резцова: «Кристина Резцова не будет менять гражданство. Она живет в России, а Дарья – давно в Финляндии»
Анфиса Резцова заявила, что ее дочь Кристина не планирует переход в другую страну.
Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил старшей дочери Резцовой – Дарье Виролайнен – право представлять Финляндию на международных стартах с сезона-2023/24.
«Кристина не будет менять спортивное гражданство, потому что живет в России, а Дарья давно уже с семьей там, в Финляндии», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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