Анфиса Резцова с 15 октября находилась в реанимации без сознания, 19 октября у нее остановилось сердце (Baza)

Теги Анфиса Резцова Биатлон

Телеграм-канал Baza рассказал подробности смерти Анфисы Резцовой.

Бывшая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 58 лет.

«Последние дни Анфиса Резцова провела в реанимации подмосковной больницы. Она была туда доставлена на скорой без сознания 15 октября.

Сегодня ее должны были перевезти в другую больницу, но бывшая спортсменка умерла 19 октября не приходя в сознание. У нее остановилось сердце.

Несколько месяцев назад у Анфисы Резцовой был сердечный приступ. В марте 2023 года она упала в обморок у себя дома во Владимирской области, после чего ее доставили в больницу.

Также женщина часто жаловалась на низкий уровень гемоглобина. Несколько раз ей делали донорское переливание крови», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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22 комментария

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Moonwalker
Для меня именно Резцова - главная звезда отечественного биатлона. Ни за кого так не болел, как за нее. Причем, по понятным причинам, было все равно, как она отстреляет, наоборот, было даже интересно, сколько промахов Анфиса отыграет ходом...
Что ж, земля пухом...
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encaro_one
Спасибо за гонки и за дочерей.
58 лет всего, очень рано.
+22
-1
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Eduard Rastryopin
Слишком рано ушла.Легенда.
+23
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Bashibuzuck
Ответ Moonwalker
Для меня именно Резцова - главная звезда отечественного биатлона. Ни за кого так не болел, как за нее. Причем, по понятным причинам, было все равно, как она отстреляет, наоборот, было даже интересно, сколько промахов Анфиса отыграет ходом... Что ж, земля пухом...
Я бы сказал не главная звезда, а Королева нашего биатлона. Спи спокойно, Чемпионка, земля тебе пухом😔😔😔
+21
-1
+20
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Anna_98
Царствие небесное великой спортсменке
+8
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Максим Столбов
За её тёрки с Губерниевым отдельный респект. Хорошо его на место ставила. А так царствия небесного и главное, чтобы дочери стойко перенесли утрату.
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Надежда67
В марте она сама давала интервью ,что ей переливали кровь, низкий уровень гемоглобина частый симптом онкологии или других серьезных заболеваний,скорее всего сердце не справлялось...
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Добрый_Ээх
Ответ prorvemss
Жесть! Столько здоровья было (в лыжах и биатлоне хиленькие, типа меня, не смогли бы выступать и добиваться результата). Что случилось? Низкий уровень гемоглабина не м.б. постоянно - попила сорбифер, феррум-лек (есть и в уколах, быстро поднимает гемоглабин) и он поднялся. Должна быть какая-то веская причина в постоянном низком гемоглабине.
гемоглобин поднять не проблема. проблема в причине его снижения
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edge of reason
Ответ Moonwalker
Для меня именно Резцова - главная звезда отечественного биатлона. Ни за кого так не болел, как за нее. Причем, по понятным причинам, было все равно, как она отстреляет, наоборот, было даже интересно, сколько промахов Анфиса отыграет ходом... Что ж, земля пухом...
Мой папа так же говорил. Его любимая спортсменка была.
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prorvemss
Жесть! Столько здоровья было (в лыжах и биатлоне хиленькие, типа меня, не смогли бы выступать и добиваться результата). Что случилось? Низкий уровень гемоглабина не м.б. постоянно - попила сорбифер, феррум-лек (есть и в уколах, быстро поднимает гемоглабин) и он поднялся. Должна быть какая-то веская причина в постоянном низком гемоглабине.
+2
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Добрый_Ээх
шок 😯 (( земля пухом
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papadok
Либо онкология, либо цирроз печени. Рано по-любому. Жаль. Будет ее не хватать.
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Andreir888
Вечная память Анфисе Анатольевне!🙏🕯
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Alexshara
Анфиса великая спортсменка, ну а то что она говорила это её право
жаль, очень жаль
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MURMAN
Как же так? в таком возрасте уйти...что-то несправедливое есть в этом мире
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ТвояМамка
Ответ prorvemss
Жесть! Столько здоровья было (в лыжах и биатлоне хиленькие, типа меня, не смогли бы выступать и добиваться результата). Что случилось? Низкий уровень гемоглабина не м.б. постоянно - попила сорбифер, феррум-лек (есть и в уколах, быстро поднимает гемоглабин) и он поднялся. Должна быть какая-то веская причина в постоянном низком гемоглабине.
Она уже лет 20 перебарщивала с алкоголем, как пишут некоторые СМИ.
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Стояк Новака
Реально жаль, но сколько нервов себе потрепали Анфиса, Тихонов и Губошлёп. Соболезную
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MikhaL
Её комментариев по разным жизненным вопросам будет не хватать.
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kutavlik
Охренеть....
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