Анфиса Резцова с 15 октября находилась в реанимации без сознания, 19 октября у нее остановилось сердце (Baza)

Телеграм-канал Baza рассказал подробности смерти Анфисы Резцовой.

Бывшая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 58 лет.

«Последние дни Анфиса Резцова провела в реанимации подмосковной больницы. Она была туда доставлена на скорой без сознания 15 октября.

Сегодня ее должны были перевезти в другую больницу, но бывшая спортсменка умерла 19 октября не приходя в сознание. У нее остановилось сердце.

Несколько месяцев назад у Анфисы Резцовой был сердечный приступ. В марте 2023 года она упала в обморок у себя дома во Владимирской области, после чего ее доставили в больницу.

Также женщина часто жаловалась на низкий уровень гемоглобина. Несколько раз ей делали донорское переливание крови», – говорится в сообщении телеграм-канала.

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