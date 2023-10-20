Анфиса Резцова с 15 октября находилась в реанимации без сознания, 19 октября у нее остановилось сердце (Baza)
Телеграм-канал Baza рассказал подробности смерти Анфисы Резцовой.
Бывшая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка скончалась в возрасте 58 лет.
«Последние дни Анфиса Резцова провела в реанимации подмосковной больницы. Она была туда доставлена на скорой без сознания 15 октября.
Сегодня ее должны были перевезти в другую больницу, но бывшая спортсменка умерла 19 октября не приходя в сознание. У нее остановилось сердце.
Несколько месяцев назад у Анфисы Резцовой был сердечный приступ. В марте 2023 года она упала в обморок у себя дома во Владимирской области, после чего ее доставили в больницу.
Также женщина часто жаловалась на низкий уровень гемоглобина. Несколько раз ей делали донорское переливание крови», – говорится в сообщении телеграм-канала.
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Что ж, земля пухом...
58 лет всего, очень рано.
жаль, очень жаль