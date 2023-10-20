Василий Уткин: «Анфиса Резцова была великой спортсменкой. Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, и в биатлоне она могла дать фору в Садовое кольцо»

Теги Василий Уткин Анфиса Резцова Биатлон

Василий Уткин отреагировал на смерть лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября. Ей было 58 лет. 

«Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своем стиле, который ни с чьим не спутаешь – представляете, это происходило еще до Губера!

Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем.

Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.

Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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26 комментариев

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AntOn
Героиня из моего детства юности … очень грустно
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Иван Алейников
Печально очень
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Вячеслав Пустохин
К ней можно было относитьсч как угодно. Но она была явлением. Земля пухом.
+25
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Матвей Суицидин
Ответ AntOn
Героиня из моего детства юности … очень грустно
и моего, видел ее победы с кучей промахов, она была реально великой спортсменкой
+10
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Сергей Лепехин
Эмоциональная в спорте, эмоциональная в жизни... Она имела на это право... Очень жаль
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Julia
Так неожиданно... Опустошение...Великая, Великая Анфиса...Светлая память. Сил девчонкам...
+7
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Evincive
Кто бы спорил. Великая.
Светлая память.
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Yury Katsiankou
Грустно когда уходят знаковые люди. RiP.
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Джульетта Джульетта
Царствия Небесного и Вечная память! Скорбим...
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Forever_first
Земля пухом..
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& Co1366
Кто бы что бы не говорил: Анфиса - великая спортсменка!
+4
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Cruel Snake
Вечная память и вечный покой. Сил близким
+3
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justbored
Ответ Пайрот
Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо. -------- Самая громкая часть свежего интервью – про допинг. Про препараты. Про переливание крови. «В Калгари проиграла Тамаре Тихоновой, которая потом ничего не выиграла. С Томой мы до сих пор общаемся, я не держу зла на неё. Я знаю, почему она выиграла. Но не буду озвучивать. К Олимпиаде мы готовились двумя группами: она была у Грушина, я у Лопухова. В нашей группе допинга не было – только кровь». «Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо ещё делать это». «У нас была Данилка – Ольга Данилова, тренировалась у Грушина, две или три Олимпиады проездила чисто символически. И тут в 98-м вдруг выигрывает. Ничего не понимаю – каким местом? А у неё был спонсор, Владимир Александров – по-моему, производитель телевизоров «Рубин». Он ей делал программу через доктора». «Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне… И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?»
Ну и к чему вы это извлекли сейчас? Васиного "это были немного наивные времена" более чем достаточно.
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justbored
Легендарная и незабываемая.
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Сергей
Будем помнить
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Олег_Пенза
Великая спортсменка! Земля пухом...
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OlegLawyer
Земля пухом, Ракета
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MURMAN
Печаль соболезнования дочкам
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Александр Аствацатуров
Как так вообще?!
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Один живой
Помню ее по олимпиадам 88 и 92 годов. По настоящему великая спортсменка.
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ziyafeson
Да уж.. очень грустно , печально и тоскливо становится когда уходят так рано великие спортсмены .. Так как Василий Уткин о ней больше никто не сможет написать…
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петрович сектор1
Просто в те далёкие времена топовые лыжницы в биатлон не переходили, а разница в лыжной скорости у чистых лыжников и биатлонистов была колоссальная. Резцова и попала в этот Клондайк
Сейчас такие номера уже не пройдут. Лампа и Стина как пример
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