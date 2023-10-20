Василий Уткин: «Анфиса Резцова была великой спортсменкой. Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, и в биатлоне она могла дать фору в Садовое кольцо»
Василий Уткин отреагировал на смерть лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой.
Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября. Ей было 58 лет.
«Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своем стиле, который ни с чьим не спутаешь – представляете, это происходило еще до Губера!
Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем.
Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.
Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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Светлая память.
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