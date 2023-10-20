Василий Уткин: «Анфиса Резцова была великой спортсменкой. Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, и в биатлоне она могла дать фору в Садовое кольцо»

Василий Уткин отреагировал на смерть лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка ушла из жизни 19 октября. Ей было 58 лет.

«Безвременная смерть . Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своем стиле, который ни с чьим не спутаешь – представляете, это происходило еще до Губера!

Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем.

Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.

Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», – написал в своем телеграм-канале.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х