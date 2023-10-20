Дмитрий Губерниев: «Резцова была символом поколения. Будем помнить ее всегда»
Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет.
«Огромная потеря для российского и мирового спорта. Анфиса Резцова была такая одна. Будучи двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжному спорту, она ушла в биатлон, выиграла два Кубка мира, два золота Олимпийских игр. А после смогла вернуться в лыжи и снова стать чемпионкой мира. Она была символом поколения.
У нас были разные моменты в отношениях. Какое‑то время я с ней тесно общался, потом не очень. Мы даже госэкзамены вместе сдавали.
Хочу выразить искренние соболезнования семье Анфисы Резцовой. Это большое горе для всех нас. Будем помнить ее всегда», – сказал Губерниев.
Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х
Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой-
"Лютый позор советского и российского спорта. Я вас презираю"
19 10 2024 Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой -
"Резцова была символом нашего поколения. Будем помнить еë всегда"
Тут ни убавить, ни прибавить. Вся гн
илая натура этого человечка.