Дмитрий Губерниев: «Резцова была символом поколения. Будем помнить ее всегда»

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев Анфиса Резцова Биатлон

Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет.

«Огромная потеря для российского и мирового спорта. Анфиса Резцова была такая одна. Будучи двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжному спорту, она ушла в биатлон, выиграла два Кубка мира, два золота Олимпийских игр. А после смогла вернуться в лыжи и снова стать чемпионкой мира. Она была символом поколения.

У нас были разные моменты в отношениях. Какое‑то время я с ней тесно общался, потом не очень. Мы даже госэкзамены вместе сдавали.

Хочу выразить искренние соболезнования семье Анфисы Резцовой. Это большое горе для всех нас. Будем помнить ее всегда», – сказал Губерниев.

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

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5 комментариев

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Назар Игорь
"Sport-Express.ru" от 31.03 2020 г.
Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой-
"Лютый позор советского и российского спорта. Я вас презираю"
19 10 2024 Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой -
"Резцова была символом нашего поколения. Будем помнить еë всегда"
Тут ни убавить, ни прибавить. Вся гн
илая натура этого человечка.
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Назар Игорь
Ответ Назар Игорь
"Sport-Express.ru" от 31.03 2020 г. Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой- "Лютый позор советского и российского спорта. Я вас презираю" 19 10 2024 Дмитрий Губерниев об Анфисе Резцовой - "Резцова была символом нашего поколения. Будем помнить еë всегда" Тут ни убавить, ни прибавить. Вся гн илая натура этого человечка.
Перепутал год, , сейчас 2023.Но это ничего не меняет о Губерниеве, ничтожная личность.
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Варлампий Варлампий
С уважением, мистер банальность и очевидность. Ваш Дима.
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Bashibuzuck
Символом вида спорта в нашей стране, я бы так сказал
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Стояк Новака
А что вы Губошлёп в своих баталиях с Тихановым её не щадили?
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