Дмитрий Губерниев: «Резцова была символом поколения. Будем помнить ее всегда»

Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти Анфисы Резцовой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам ушла из жизни в 58 лет.

«Огромная потеря для российского и мирового спорта. была такая одна. Будучи двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжному спорту, она ушла в биатлон, выиграла два Кубка мира, два золота Олимпийских игр. А после смогла вернуться в лыжи и снова стать чемпионкой мира. Она была символом поколения.

У нас были разные моменты в отношениях. Какое‑то время я с ней тесно общался, потом не очень. Мы даже госэкзамены вместе сдавали.

Хочу выразить искренние соболезнования семье Анфисы Резцовой. Это большое горе для всех нас. Будем помнить ее всегда», – сказал .

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х