РУСАДА получило 95 запросов на терапевтическое использование запрещенных препаратов с начала 2023 года

Теги допинг РУСАДА Павел Хорькин Биатлон

В РУСАДА рассказали о количестве запросов на терапевтические исключения.

«Статистика на начало октября. В этом году у нас 95 запросов на терапевтическое использование препаратов. Наверное, будет больше таких запросов, чем в другие годы. Количество одобрений у нас растет, ситуация меняется.

При каких случаях спортсмены у нас чаще всего получают разрешение на терапевтическое использование субстанций? Первое место – сахарный диабет, на втором месте бронхиальная астма», – сказал руководитель отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций РУСАДА Павел Хорькин.

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2 комментария

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Katerina Sunny
И в России хватает астматиков, не только в Норвегии.
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Agura
Молодцы! Перенимаем опыт! Синдром дефицита внимания тоже диагностируется?
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