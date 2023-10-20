РУСАДА получило 95 запросов на терапевтическое использование запрещенных препаратов с начала 2023 года

В РУСАДА рассказали о количестве запросов на терапевтические исключения.

«Статистика на начало октября. В этом году у нас 95 запросов на терапевтическое использование препаратов. Наверное, будет больше таких запросов, чем в другие годы. Количество одобрений у нас растет, ситуация меняется.

При каких случаях спортсмены у нас чаще всего получают разрешение на терапевтическое использование субстанций? Первое место – сахарный диабет, на втором месте бронхиальная астма», – сказал руководитель отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций РУСАДА Павел Хорькин.