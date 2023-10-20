Депутат Ревенко: «WADA не будет нам диктовать, что и как нам прописывать в национальном законодательстве»

Депутат Госдумы заявил, что WADA не должно вмешиваться в законодательство России.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует кодексу WADA – в том числе потому, что он не полностью интегрирован в законодательство РФ.

«Нам нельзя отворачиваться от олимпийского движения, надо работать, пересобирать эти элементы. Cпотивный арбитражный суд (CAS) тоже задействовать, с ним работать.

Олимпийский комитет России (ОКР) должен бороться против дискриминационных действий, РУСАДА должен в CAS идти с исками к WADA о восстановлении, так как все решения были выполнены до последней строчки.

А сейчас там цепляются уже к нашему национальному законодательству. WADA не будет нам диктовать, что и как нам прописывать в национальном законодательстве! – сказал член комитета Госдумы по по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах