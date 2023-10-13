Дмитрий Васильев: «Спортсмены, которые решили поменять спортивное гражданство или хотят поучаствовать в коммерческих стартах, должны уведомлять государство»

Теги Дмитрий Васильев Центр спортивной подготовки Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Васильев высказался об обязательстве спортсменов согласовывать контракты с ЦСП.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российские спортсмены смогут заключать контракты с иностранными организациями только после разрешения ЦСП. Также стало известно, что спортсмен при уходе из сборной России по неуважительной причине должен будет выплатить компенсацию ЦСП.

«Я говорю об этом давным-давно, что те спортсмены, которые решили поменять спортивное гражданство или хотят поучаствовать в коммерческих стартах, должны уведомлять государство. Потому что во всех видах спорта, за исключением тенниса, спортсмены готовятся за государственный счет.

Вполне справедливо, что государство хочет потребовать хотя бы каких-то объяснений со стороны спортсмена или получить какой-то контроль. Это по-честному, справедливо.

Государство готовит спортсменов, а они потом уезжают или делают что-то во вред самому государству. Давно надо было так сделать, на самом деле. Просто повода не было, сейчас он есть», – заявил Васильев.

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2 комментария

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naPmu3aH
контракты с ЦСП у большинства спортсменов - полгода (раньше были на год). Его можно не продлить по инициативе одной из сторон....

Понятно, что законность в этой стране давно повертели на одном органе, но все же интересно, как будет согласовываться, например, с трудовым законодательством отказ в отказе от продления контракта (насколько я понимаю херр Васильев собирается считать это "уходом по неуважительной причине")
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Лимит Лимитович
Надеюсь, спортсмены нахрен пошлют эту фигню и просто будут выезжать заграницу, типа отпуск и не возвращаться назад. Пусть эта людоедская власть подавиться желчью
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