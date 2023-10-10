Шово о скандале с Симон: «Эта история слишком сильно сказалась на нашей группе. Команде надо вновь научиться действовать сообща, в том числе с Жюлией»

Софи Шово заявила, что скандал с Жюлией Симон сказался на сборной Франции.

Накануне Симон возобновила тренировки с национальной командой по биатлону. До этого Жюлия пропустила несколько сборов из-за начала расследования – спортсменку подозревали в мошенничестве с банковскими картами.

Один из исков против Симон подала ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«Мы должны перевернуть страницу. Эта история касается двух человек, но слишком сильно сказалась на нашей группе.

Сезон приближается, поэтому команде надо вновь научиться действовать сообща, в том числе вместе с Жюлией. Надеюсь, эта история сделает нас только сильнее», – сказала французская биатлонистка Софи Шово.

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