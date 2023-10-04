Поварницын о разговоре с телефонными мошенниками: «Долго общались, пока она сама не бросила трубку из-за того, что я ее конкретно достал»

Теги сборная России Александр Поварницын Спорт-Экспресс Биатлон

Александр Поварницын рассказал, как пообщался с телефонными мошенниками.

«Пришло сообщения якобы от Виктора Викторовича Майгурова о том, что мне скоро должны позвонить из федерации, так как у них что-то случилось. Зная, что у нас иногда возникают проблемы, подумал, что действительно могут позвонить из федерации.

Поступил звонок. Сначала якобы из Следственного комитета или какой-то подобной структуры. Предупредили, что украдена база данных спортсменов, что ведется расследование и что кто-то проводит финансовые махинации, используя эту базу. Сказали, что сейчас со мной свяжется представитель Центрального банка.

Я тогда вообще не придал этому значения. В начале у этого «представителя» были обычные вопросы, а дальше она стала спрашивать про зарплату, и я понял, что что-то здесь не то. Зашел в приложение своего банка, там увидел плашку, где говорилось, что сейчас мошенники представляются начальниками предприятий, руководителями организаций.

Я сразу начал с «представителем» по-другому разговаривать, выводить ее на то, чтобы она потеряла контроль над собой. Мы долго общались. В итоге она сама бросила трубку, из-за того, что, видимо, я ее конкретно достал», — сказал Поварницын.

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3 комментария

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justbored
Доводить мошенников до белого каления - дело богоугодное.
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JL JL
Этим мошенникам можно нахамить, а, вот другим мошенникам - нельзя. Уничтожат.
P.S. Но, вот с такими телефонными у меня в свое время был эксперимент. Мне (почему-то) показалось хорошей идеей записать на диктофон звук самого противного звука пука-пера. Самого тошнотворного. Так вот, как только мне эти чушки звонили на дом. телефон, как только я понимала, кто это, я просто сразу включала всегда рядом стоящий диктофон и прикладывала к трубке. Что касается мобильника, то уже давно внук какое-то приложение поставил и ко мне посторонний вообще не дозванивается, только те кто зафиксирован в моем телефоне.
+1
0
+1
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тоторо
Ответ JL JL
Этим мошенникам можно нахамить, а, вот другим мошенникам - нельзя. Уничтожат. P.S. Но, вот с такими телефонными у меня в свое время был эксперимент. Мне (почему-то) показалось хорошей идеей записать на диктофон звук самого противного звука пука-пера. Самого тошнотворного. Так вот, как только мне эти чушки звонили на дом. телефон, как только я понимала, кто это, я просто сразу включала всегда рядом стоящий диктофон и прикладывала к трубке. Что касается мобильника, то уже давно внук какое-то приложение поставил и ко мне посторонний вообще не дозванивается, только те кто зафиксирован в моем телефоне.
тонко
0
0
0
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