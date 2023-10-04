Поварницын о разговоре с телефонными мошенниками: «Долго общались, пока она сама не бросила трубку из-за того, что я ее конкретно достал»

Александр Поварницын рассказал, как пообщался с телефонными мошенниками.

«Пришло сообщения якобы от Виктора Викторовича Майгурова о том, что мне скоро должны позвонить из федерации, так как у них что-то случилось. Зная, что у нас иногда возникают проблемы, подумал, что действительно могут позвонить из федерации.

Поступил звонок. Сначала якобы из Следственного комитета или какой-то подобной структуры. Предупредили, что украдена база данных спортсменов, что ведется расследование и что кто-то проводит финансовые махинации, используя эту базу. Сказали, что сейчас со мной свяжется представитель Центрального банка.

Я тогда вообще не придал этому значения. В начале у этого «представителя» были обычные вопросы, а дальше она стала спрашивать про зарплату, и я понял, что что-то здесь не то. Зашел в приложение своего банка, там увидел плашку, где говорилось, что сейчас мошенники представляются начальниками предприятий, руководителями организаций.

Я сразу начал с «представителем» по-другому разговаривать, выводить ее на то, чтобы она потеряла контроль над собой. Мы долго общались. В итоге она сама бросила трубку, из-за того, что, видимо, я ее конкретно достал», — сказал .