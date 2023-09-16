Анастасия Гореева: «Не скажу, что бежала на все бабки – с запасом, настраивалась на стрельбу. Последним выстрелом промахнулась, поспешила»

Анастасия Гореева оценила выступление в спринте на летнем чемпионате России.

в гонке завоевала серебро, победила .

«Наверное, это хороший результат. У меня была такая тактика – хотелось психологически выбить кого-то, что на разгоне уже проигрывают. Не скажу, что бежала на все бабки – с запасом, настраивалась на стрельбу. К сожалению, последним выстрелом промахнулась, поспешила.

All in уже был на последнем круге, но сил не хватало. Пока что чувствую себя в хорошей форме. Надеюсь, что хватит еще на две гонки. Настрой боевой.

Когда Халили перестанет быть аутсайдером? Зимой», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».