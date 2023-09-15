Поварницын пропустит спринт на чемпионате России: «Организм дал сбой»

Биатлонист Александр Поварницын пропустит спринт на летнем чемпионате России в Тюмени из‑за плохого самочувствия.

Гонка пройдет 16 сентября.

– При переезде из Сочи в Тюмень у меня был очень насыщенный график, было мало сна, возможно, где‑то упустил момент с питанием, нужно было питаться вовремя. Организм после таких нагрузок, после сбора в горах, после достаточно плотных соревнований дал сбой.

Было видно, что на соревнованиях я уже был в загруженной форме, тяжело выступал. Думаю, что не хватило нескольких дней для восстановления, и это повлекло за собой то, что организм сказал: «Человек, отдохни уже, пожалуйста. Не стоит куда‑то гнать и спешить».

Тем не менее я очень хотел выступить в спринте. Даже сегодня я пытался встать, мобилизоваться, выйти на тренировку. Но всё‑таки уже возраст такой, что пора прислушиваться к своему организму и в нужные моменты давать ему восстановиться, не загонять себя дальше.

– Какую минимальную цель ставите перед собой на чемпионат России?

– Цель минимум – завоевать здесь медаль. Максимум, конечно, хотелось выиграть индивидуальную гонку, но по ней вопросы, потому что дистанция 20 км очень сложная, и непонятно, как организм поведет себя дальше.

То есть сегодня я стою на развилке: либо я пойду в восстановление, либо болезнь чуть усугубится, и я уже смогу только жертвуя своим состоянием пробежать эстафету. Все‑таки я считаю, что я человек нужный в команде, надо постараться эстафету пробежать, если не будет никаких проблем.

– На этапе Кубка Содружества в Сочи великолепно выступил Смольский, и вся белорусская команда выглядела хорошо. Насколько они вас удивили?

– Я не удивился, потому что видел через соцсети, через медиа, как они готовятся. Было видно, что ребята будут заряжены. Единственное, было интересно, как они отреагируют на высоту – они были на Цахкадзоре, там высота повыше, в Сочи – пониже. Но все‑таки, видимо, эта связка работает, и нет никакого провала. Все прекрасно себя чувствуют, – сказал Поварницын.