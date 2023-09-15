Поварницын пропустит спринт на чемпионате России: «Организм дал сбой»

Теги сборная России летний биатлон сборная Беларуси чемпионат России по летнему биатлону Александр Поварницын Антон Смольский Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын пропустит спринт на летнем чемпионате России в Тюмени из‑за плохого самочувствия.

Гонка пройдет 16 сентября.

– При переезде из Сочи в Тюмень у меня был очень насыщенный график, было мало сна, возможно, где‑то упустил момент с питанием, нужно было питаться вовремя. Организм после таких нагрузок, после сбора в горах, после достаточно плотных соревнований дал сбой.

Было видно, что на соревнованиях я уже был в загруженной форме, тяжело выступал. Думаю, что не хватило нескольких дней для восстановления, и это повлекло за собой то, что организм сказал: «Человек, отдохни уже, пожалуйста. Не стоит куда‑то гнать и спешить».

Тем не менее я очень хотел выступить в спринте. Даже сегодня я пытался встать, мобилизоваться, выйти на тренировку. Но всё‑таки уже возраст такой, что пора прислушиваться к своему организму и в нужные моменты давать ему восстановиться, не загонять себя дальше.

– Какую минимальную цель ставите перед собой на чемпионат России?

– Цель минимум – завоевать здесь медаль. Максимум, конечно, хотелось выиграть индивидуальную гонку, но по ней вопросы, потому что дистанция 20 км очень сложная, и непонятно, как организм поведет себя дальше.

То есть сегодня я стою на развилке: либо я пойду в восстановление, либо болезнь чуть усугубится, и я уже смогу только жертвуя своим состоянием пробежать эстафету. Все‑таки я считаю, что я человек нужный в команде, надо постараться эстафету пробежать, если не будет никаких проблем.

– На этапе Кубка Содружества в Сочи великолепно выступил Смольский, и вся белорусская команда выглядела хорошо. Насколько они вас удивили?

– Я не удивился, потому что видел через соцсети, через медиа, как они готовятся. Было видно, что ребята будут заряжены. Единственное, было интересно, как они отреагируют на высоту – они были на Цахкадзоре, там высота повыше, в Сочи – пониже. Но все‑таки, видимо, эта связка работает, и нет никакого провала. Все прекрасно себя чувствуют, – сказал Поварницын.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий