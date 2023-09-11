Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени
С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдет чемпионат России по летнему биатлону.
Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2023/24
Тюмень
Расписание трансляций
16 сентября, суббота
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Планета
17 сентября, воскресенье
Эстафета, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Эстафета, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
19 сентября, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины
9:00
Индивидуальная гонка, женщины
12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции. Расписание на 19 сентября будет обновлено позже.
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