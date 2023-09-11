Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени

Теги телевидение летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Матч ТВ расписание турниров Биатлон

С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2023/24

Тюмень

Расписание трансляций

16 сентября, суббота

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

17 сентября, воскресенье

Эстафета, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Эстафета, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

19 сентября, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

9:00

Индивидуальная гонка, женщины

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции. Расписание на 19 сентября будет обновлено позже.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий