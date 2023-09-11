Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени

С 16 по 19 сентября в Тюмени пройдет чемпионат России по летнему биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по летнему биатлону-2023/24

Тюмень

Расписание трансляций

16 сентября, суббота

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

17 сентября, воскресенье

Эстафета, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Эстафета, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

19 сентября, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

9:00

Индивидуальная гонка, женщины

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, указаны только прямые трансляции. Расписание на 19 сентября будет обновлено позже.