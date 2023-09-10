Грухвина о дебюте в биатлоне: «Соревнования идут, я набираюсь опыта. Прекрасно понимаю, что не бывает чудес»

Экс-лыжница Анна Грухвина оценила свой дебют в биатлоне на 4 из 5.

С 7 по 10 сентября спортсменка выступала на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону. Сегодня она стала 23-й в масс-старте, допустив 11 промахов.

«Я не ставила перед собой задачу показать определенный результат в масс-старте. Поэтому гонкой довольна. Задача была пройти ровно, посмотреть, как работается в толпе в биатлоне и постараться отработать стрельбу.

Я концентрировалась на стрельбе, но сегодня была непростая ветровая обстановка. Все равно поддувает ветерочек. И без опыта для меня это очень трудно. Соревнования идут, я набираюсь опыта.

Прекрасно понимаю, что не бывает чудес. Надо и работать, тренироваться, все придет. Этап оценю на четыре из пяти, как первые соревнования. Первый опыт волнения перед стартами. Я даже обогнала девчонок, которые столько лет занимаются биатлоном. Все классно!

Дальше чемпионат России в Тюмени. Может быть, спустимся с гор и даже получше будет», – сказала Грухвина.

Кубок Содружества. Гореева выиграла масс-старт, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я, Казакевич – 4-я