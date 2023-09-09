Ульяна Нигматуллина: «Пока мы решили, что гонок для меня достаточно. Я хорошо поработала, так что пропущу масс-старт на Кубке Содружества ради чемпионата России»

Теги сборная России жен летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Ульяна Нигматуллиона оценила свое возвращение в биатлон после перерыва.

Сегодня россиянка заняла 14-е место в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи, а накануне стала 10-й в спринте. Прошлый сезон спортсменка пропускала из-за беременности.

– Очень сильно устала после спринта, восстановление не так идет, как было до рождения ребенка. Многие моменты в стрельбе забываются. Например, мы пристреливались в туман, во время гонки вышло яркое солнце и я забыла об одном моменте, который надо было скорректировать.

Постепенно вспоминаю и на чемпионате России исправлю все ошибки. Еще не получается ускориться на последнем круге, раньше это была моя сильная сторона – теперь ее нет.

– Не пожалела о том, что с первого старта выступать, может быть, надо было больше времени подготовиться?

– Я эти старты планировала сделать подготовительными и контрольными. Я была готова к более плохому результату, так что в качестве контрольных тренировок – это нормально. Получила позитивные эмоции от стартов, а это самое главное, что мне сейчас нужно.

– На первых зимних стартах ждем тебя в топ-5?

– Не планирую цифрами, больше – задачами на старт.

– Как удается совмещать материнство и тренировки?

– Как оказывается, нормально. Все возможно с помощью мамы, так что проблем с этим вообще не испытываю.

– На масс-старт настраиваешься?

– Пока мы решили, что гонок для меня достаточно. Я хорошо поработала, так что пропущу масс-старт ради чемпионата России, – сказала двукратный призер Олимпийских игр.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября.

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1 комментарий

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тоторо
вспомним как вливалась Лера в первых гонках в том году после выхода из декрета. Зато сейчас уже начинает показывать приличные скорости.Желаю Ульяне быстрой реабилитации и уже на Кубке России показать достойные результаты
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