Елена Кручинкина об уходе из сборной Беларуси: «У меня есть обида. Я не была слабой, я не бесполезный спортсмен, как посчитали»

Елена Кручинкина рассказала, почему решила вернуться обратно в сборную России.

Кручинкина выступала за РФ до 2018 года, после чего представляла на соревнованиях Беларусь.

В 2022 году биатлонистка не вошла в основной состав белорусской команды. В этом году стало известно, что она снова будет выступать за Россию.

– Как решилась на переход?

– В прошлом сезоне мне было тяжело бегать. Я думала, что хочу уже закончить. Каждый месяц по два раза с температурой болела. Со слезами на глазах выходила на тренировку, просто каталась, останавливалась и дальше ехала.

Когда весной приехали на чемпионат России, смотрела на всю эту атмосферу и понимала, что да, пусть мне сейчас тяжело, пусть я не в форме, но не готова с этим прощаться.

Когда мне сказали, что я не в составе, осознала, что не готова оставлять все и уходить просто так. Захотела попробовать. А вдруг получится? Если не получится, то не получится.

Тем и интереснее жизнь, что все меняется. Так же как я раньше стреляла слева, а теперь справа. Это интересно. Конечно, не хочется подводить Тюменскую область и всех тренеров. Однако я делаю все, что могу, все, что от меня зависит.

Постараюсь реализоваться и оправдать надежды. Пусть сейчас не получается. Но зима еще не близко. Успею еще набрать форму. Надеюсь, что покажу себя.

– Ты рассказывала, что не взяли в команду, потому что посчитали старой. Но ты же одного возраста с сестрой. Как так?

– Ирина младше меня на пять минут, поэтому она молодая, а я старая. Поэтому тут критерии отбора немножко я не прошла, ха-ха.

– И все же – почему не взяли?

– Ой, там, оказывается, было очень много вопросов. Я сама не поняла за что. То ли из-за того, что у меня травма, то ли из-за того, что я старая, то ли из-за того, что не отобралась в состав, не выполнив критерии.

Хотя я не была худшей. Знаю, откуда ноги растут. Но не буду говорить. Если захотят – уберут. Думаю, что не в этом был вопрос.

– Обид на тебя нет за уход? Или, наоборот, у тебя не осталось?

– У меня есть. Я не поняла, почему со мной так. Это началось еще после Олимпиады, хотя я не была слабой. У меня были медали с этапов Кубка мира, неплохие личные заезды.

У меня есть обида. Потому что, несмотря на травмы и болезни, я все равно выступала, через слезы бегала старты, хотя могла это все пропускать и ничего не бегать. Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида.

Хотя уже немножко отпускает, потому что я попала в классную команду. Вижу, что я все-таки нужна им, что они болеют за меня, переживают и надеются, что все-таки реабилитируюсь и покажу какие-то результаты. Не жалею о том, что было и что есть.

И благодарна тем людям в белорусской команде, которые все-таки помогали мне, верили в меня. Есть люди, которые постоянно ко мне подходят и говорят, что у меня все получится.

Я надеюсь, что все-таки была полезна Беларуси. Как бы мне ни говорили, что мои результаты никому не нужны, надеюсь, что они все-таки были не лишними.

В эстафетах неплохо помогала девчонкам. Мы три раза стали вторыми на Кубке мира и четвертыми на чемпионате мира. Я все-таки не бесполезный спортсмен, как посчитали, – сказала Кручинкина.