Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина перешла в сборную Тюменской области

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина будет выступать за Тюменскую область и готовиться к новому сезону в составе команды российского региона.

Об этом сообщил главный тренер тюменской сборной Максим Кугаевский. Кручинкина до 2018 года выступала за Россиию, после чего представляла Беларусь на соревнованиях.

«Елена обратилась ко мне еще в мае с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе. Но на тот момент все пять вакансий женской команды были заполнены: Виктория Сливко, Ульяна Нигматулина, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне.

Тогда‑то мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной в сборную области. Я позвонил Андриану Цыбульскому (главе Белорусской федерации биатлона – Sports.ru), с которым знаком многие годы. Он не стал препятствовать выбору Елены, за что ему огромная благодарность!

В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, и мы на нее очень рассчитываем», - рассказал Кугаевский.

В сезоне-2022/23 Кручинкина заняла 32-е место в общем зачете Кубка Содружества.