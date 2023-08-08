МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде-2024: «На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован. Никаких дальнейших решений принято не было»

В МОК ответили на вопрос об участии россиян и белорусов в юношеской Олимпиаде-2024.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея. На данный момент россияне и белорусы не смогли выполнить квалификационные нормативы из-за отстранений от международных турниров.

«На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никаких дальнейших решений принято не было», – ответили в Международном олимпийском комитете (МОК) на вопрос о возможном участии россиян и белорусов.