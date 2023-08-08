МОК о россиянах на юношеской Олимпиаде-2024: «На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован. Никаких дальнейших решений принято не было»

Теги МОК Юношеские олимпийские игры Биатлон

В МОК ответили на вопрос об участии россиян и белорусов в юношеской Олимпиаде-2024.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут с 19 января по 1 февраля в Канвондо, Южная Корея. На данный момент россияне и белорусы не смогли выполнить квалификационные нормативы из-за отстранений от международных турниров.

«На данном этапе ни один нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никаких дальнейших решений принято не было», – ответили в Международном олимпийском комитете (МОК) на вопрос о возможном участии россиян и белорусов.

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9 комментариев

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Ответ Он саМый
А результаты на чемпионатах России разве не учитываются?
К турнирам СНГ, БРИКСа и Дружбы - учитываются...
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Гнилой МОК, гнилой МПК, гнилые федерации. Что паралимпийцев лишают возможности участвовать в соревнованиях, что детей. Вычеркнуть их и самим уйти давно пора
+8
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Как будто эти люди, этот мок вообще может принимать какие-то решения.
+4
-3
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Ответ Он саМый
А результаты на чемпионатах России разве не учитываются?
только если первенства водокачек
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0
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А результаты на чемпионатах России разве не учитываются?
+2
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Ответ Сергей Хмельницкий
чиновники от спорта России зачем если ничего не делают против этого расизма (русофобии)?
Расизм против белых, а русофобия только против русских? Татар не обижают?
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