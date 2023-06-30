Бабиков о телеграм-канале «Союз двух биатлонистов»: «Нет чувства, что ты кому-то должен или не должен ответить. Понимаем, что никто нас не контролирует»

Антон Бабиков рассказал о его канале с Александром Логиновым «Союз двух биатлонистов».

– Если не путаю, ты в свое время отказывался от соцсетей и удалял страницу. Напомни, пожалуйста, причину, если так и было.

– Да, это так. Это была совокупность причин. Просто такой период в жизни. Меня сильно расстраивали непонимание отдельных людей в том, что я пишу, а также личная привязанность к соцсетям. Слишком часто заходил, слишком многое пытался оценить в реакции людей и в том, что сам хочу выкладывать. Наверное, хотелось избавиться от зависимости.

– Почему сейчас вы с решили завести канал?

– Просто присутствовало хорошее настроение, и мы решили, что можем посмеяться. Сейчас уже нет той доли ответственности за то, что говоришь. Нет чувства, что ты кому-то что-то должен или не должен ответить. Сейчас все в более простом режиме. Мы понимаем, что никто нас не контролирует. Как хотим, так и можем вести соцсети.

Нас уже не так волнует мнение окружающих. У нас нет как такового руководства, которое могло нам говорить, что им нравится или не нравится. Тогда, конечно, тоже такого не было.

– Почему канал называется «Союз двух биатлонистов»?

– Мы ехали на сборы в Раубичи, я сказал Сане: «Давай заведем канал. Будем что-то веселое постить». Начали обсуждать, как это можно назвать. Было много смешных вариантов, но решили, что такое название будет иметь общую отсылку к биатлону. Есть Союз биатлонистов России, а мы обособленные ребята. По крайней мере, себя чувствуем немножко отделенными.

Именно отделенными от команд, а не обделенными чем-то. Поэтому решили, что «Союз двух биатлонистов» будет красноречиво показывать то, как мы себя сейчас чувствуем. Нам многое приходится делать и организовывать просто вдвоем, – сказал .

«Здесь будет плохой юмор, высокий риск травмотизма*, седые волосы и немного о тренировках». Бабиков и Логинов завели телеграм-канал «Союз двух биатлонистов»