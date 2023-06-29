Мухамедзянов о ставке в сборной: «Сейчас все хорошо, на зарплату поставили. Еще я получаю зарплату в регионе»

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов назвал лукавством ситуацию с зарплатами в сборной России.

В мае сообщалось, что несколько спортсменов, включая Мухамедзянова, лишились зарплат членов национальной команды. Позже стало известно, что они все же получили ставки в Центре спортивной подготовки (ЦСП).

– Можешь коротко обозначить, из чего вообще сейчас строится твоя зарплата? Потому что ты был одним из тех спортсменов, кто испытывал некоторые трудности с зарплатами от ЦСП.

– Ну, сейчас в этом плане все хорошо. На зарплату поставили. Мы, как члены сборной команды России, получаем зарплату от сборной команды. И также, как член сборной команды Удмуртской республики, я получаю зарплату в регионе.

– Там, насколько я знаю, была какая-то схема, что где-то ты можешь претендовать только на полставки, где-то на целую. Эта вот система работает?

– Эта система работает везде и распространена везде. То есть по законодательству российскому мы не имеем права иметь два основных места работы. То есть у нас одно основное, и все, что дополнительное есть, это уже идет по совместительству.

И именно тут как раз был такой момент: говорили, что отдают предпочтение спортсменам, которые встают на основную ставку в ЦСП. И, мол, аргументировали тем, что в регионе у них вообще зарплаты нет.

Но на самом деле это в какой-то степени лукавство, если можно так назвать. Потому что все спортсмены представляют регионы и во всех регионах спорт – это такая же работа, и она точно так же оплачивается, – рассказал Мухамедзянов.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне