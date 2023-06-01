Ильназ Мухамедзянов: «Очень рад, что получилось найти взаимопонимание между биатлонистами и руководством. Хочется отдельную благодарность объявить журналистам»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Ильназ Мухамедзянов Матч ТВ деньги Биатлон

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов высказался об урегулировании ситуации с зарплатами.

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов лишили зарплат членов сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге они получили ставки в Центре спортивной подготовки.

– Безусловно, я очень рад, что получилось найти взаимопонимание между биатлонистами и руководством. Хочется отдельную благодарность объявить журналистам, а именно «Матч ТВ», что не оставили нас в стороне, что поддержали. Конечно, без вас не было бы такого результата.

– Сколько человек тебе писали слова поддержки в этот период?

– Болельщики, ребята говорили, что любой труд должен быть оплачен. Говорили, что правильно сделали, не став замалчивать проблему. Когда не удалось решить вопрос внутри нашего биатлонного коллектива, пришлось прибегнуть, как сказал Губерниев, к четвертой ветви власти.

– Были ли контакты с руководством СБР и тренерами в этот период?

– С тренерами мы постоянно вели диалог, узнавали, есть ли какие‑то новости. Руководство, к сожалению, на нас не выходило. Но сейчас главное, что мы вступаем в полноценный тренировочный режим без каких‑либо вопросов. Можно уже готовиться и что‑то планировать, – сказал Мухамедзянов.

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3 комментария

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закрыт по беспределу
Да уж, Губер постарался.
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тоторо
зачем нужен тогда вмце-президент если он не может решить вопрос, а решает его матч тв своими усилиями?
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штрафной круг
Это называется не взаимопонимание, Ильназ, это называется приперли к стенке и макнули в ....
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