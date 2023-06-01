Емерхонов об истории с зарплатой: «Старался абстрагироваться и надеяться только на лучшее, верил в справедливость»

Биатлонист Евгений Емерхонов верил в справедливость в истории с зарплатными ставками.

Ранее стало известно, что ряд биатлонистов лишили зарплат членов сборной. Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в итоге они получили ставки в Центре спортивной подготовки.

– Какую поддержку со стороны партнеров, болельщиков, близких ты ощутил с момента объявления проблемы и по сегодняшний день?

– Конечно все очень поддержали нас в такой непростой и не очень приятной ситуации. Друзья, тренеры, болельщики, в особенности родители и « », – все были на нашей стороне. Мне кажется, до вас только делался вид, что проблема решается.

– Насколько сильно тебя отвлекала эта ситуация от тренировочного процесса?

– Старался абстрагироваться и надеяться только на лучшее, верил в справедливость.

– Стало ли легче и спокойнее планировать после сегодняшней новости?

– Очень рад, что для нас все случилось наилучшим образом, будем дальше работать и стараться показывать максимальный результат, – сказал .

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