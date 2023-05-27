Майгуров об отказе Логинова от централизованной подготовки: «Александр предпочитает иную степень свободы»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Логинов Антон Бабиков Министерство спорта России Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Центр спортивной подготовки Виктория Сливко Светлана Миронова Валерия Каюмова (Васнецова) Биатлон

Виктор Майгуров объяснил, почему Александр Логинов отказался от централизованной подготовки.

– Читал ваш ответ про Логинова и Бабикова, отсутствующих в группах централизованной подготовки. У спортсменов свои условия, у СБР свои. Осталось непонятным, почему стороны не могут пойти на уступки.

– Логинов практически пропустил зимний сезон и не показал результата, необходимого для попадания в сборную. Тем не менее мы были готовы взять его в команду тренерским решением, но с соблюдением ряда условий, которые в группах подготовки сегодня одинаковы для всех.

Запланированы сборы с 1-го по 20-е? Все приезжают 1-го и уезжают 20-го. Предложена тренерами подготовка в местах А и Б? Все спортсмены должны четко этому следовать. Александр предпочитает иную степень свободы, и я его прекрасно понимаю: сам в последние годы биатлонной карьеры тренировался отдельно от остальной команды, по собственному плану, брал с собой семью.

При этом мы поддерживаем контакт безо всяких обид, СБР готов оказывать Саше адекватную поддержку инвентарем, консультациями, медициной и так далее.

Антон Бабиков по спортивным критериям, которые определил тренерский совет и утвердил исполком СБР, в команду не проходил. Место на централизованной подготовке ему было предложено, когда появилась вакансия после отказа Логинова. Антон принял решение тренироваться отдельно. Как и биатлонистки, недавно ставшие мамами: Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

– СБР готов оплачивать спортсменам расходы на индивидуальную подготовку?

– Нет, им придется решать этот вопрос с помощью региональных организаций, личных или спонсорских денег.

Светлана Миронова – в чем причина ее отсутствия в сборной?

– Ситуация такая же, как у Логинова. Пропущен сезон, нет результатов, нет оснований для включения в команду. ЦСП и Минспорта четко контролируют соответствие подаваемых нами списков спортсменов на централизованную подготовку установленным критериям. <...>

– Каюмова, Буртасова, Сливко – где они? Как они?

– Все на индивидуальной подготовке по инициативе самих спортсменок и их регионов. За исключением Каюмовой, там было тренерское решение.

– Резцова?

– Тоже готовится самостоятельно, ей помогает муж. Как и Нигматуллиной, которая недавно сменила регион прописки, теперь Ульяна будет выступать за Тюменскую область. Планируем увидеть обеих на сентябрьском чемпионате России, – сказал глава СБР.

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2 комментария

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тоторо
у женщин получается у нас на зп только ебуржские спортсменки? однако ж. остальные все по индивидуальным подготовкам разбрелись. а у мужиков список пожалуйста огласите кто на зп основной сборной?и какими стали новые критерии? интересно почему бабиков и томшин по ним не прошли
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udod
Ваську списали, не отошла от пекинских застенков
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