Майгуров об отказе Логинова от централизованной подготовки: «Александр предпочитает иную степень свободы»

Виктор Майгуров объяснил, почему Александр Логинов отказался от централизованной подготовки.

– Читал ваш ответ про и Бабикова, отсутствующих в группах централизованной подготовки. У спортсменов свои условия, у СБР свои. Осталось непонятным, почему стороны не могут пойти на уступки.

– Логинов практически пропустил зимний сезон и не показал результата, необходимого для попадания в сборную. Тем не менее мы были готовы взять его в команду тренерским решением, но с соблюдением ряда условий, которые в группах подготовки сегодня одинаковы для всех.

Запланированы сборы с 1-го по 20-е? Все приезжают 1-го и уезжают 20-го. Предложена тренерами подготовка в местах А и Б? Все спортсмены должны четко этому следовать. Александр предпочитает иную степень свободы, и я его прекрасно понимаю: сам в последние годы биатлонной карьеры тренировался отдельно от остальной команды, по собственному плану, брал с собой семью.

При этом мы поддерживаем контакт безо всяких обид, СБР готов оказывать Саше адекватную поддержку инвентарем, консультациями, медициной и так далее.

по спортивным критериям, которые определил тренерский совет и утвердил исполком СБР, в команду не проходил. Место на централизованной подготовке ему было предложено, когда появилась вакансия после отказа Логинова. Антон принял решение тренироваться отдельно. Как и биатлонистки, недавно ставшие мамами: и .

– СБР готов оплачивать спортсменам расходы на индивидуальную подготовку?

– Нет, им придется решать этот вопрос с помощью региональных организаций, личных или спонсорских денег.

– – в чем причина ее отсутствия в сборной?

– Ситуация такая же, как у Логинова. Пропущен сезон, нет результатов, нет оснований для включения в команду. ЦСП и Минспорта четко контролируют соответствие подаваемых нами списков спортсменов на централизованную подготовку установленным критериям. <...>

– Каюмова, Буртасова, Сливко – где они? Как они?

– Все на индивидуальной подготовке по инициативе самих спортсменок и их регионов. За исключением Каюмовой, там было тренерское решение.

– Резцова?

– Тоже готовится самостоятельно, ей помогает муж. Как и Нигматуллиной, которая недавно сменила регион прописки, теперь Ульяна будет выступать за Тюменскую область. Планируем увидеть обеих на сентябрьском чемпионате России, – сказал глава СБР.

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