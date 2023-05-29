Матыцин о ситуации с зарплатами биатлонистов: «Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем все, чтобы несправедливости не было»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Лариса Куклина Олег Матыцин Министерство спорта России Ильназ Мухамедзянов Евгений Емерхонов деньги Биатлон

Олег Матыцин высказался о ситуации с лишением ряда биатлонистов зарплат.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису КуклинуИльназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.

«Я всегда считаю, что журналистика нужна, чтобы поднимать острые проблемы. Мы в постоянном диалоге с СБР. Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем все, чтобы несправедливости не было.

С федерациями мы меняем сейчас некоторые критерии. Но для нас важно делать все для обеспечения наших спортсменов. Делаем все, чтобы найти позитивное решение в этом вопросе», – сказал министр спорта РФ.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Самый униженный, обездоленный и незащищенный социальный класс в РФ - биатлонисты.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Для чего в данный промежуток времени нужна сборная в любом виде спорта, кроме получения зар.платы?🧐
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grishgeorgov
Ответ министра сгенерирован нейросетью.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Что ни говори, а ведь такой посыл министра - это заслуга Губера))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ bevooch
Самый униженный, обездоленный и незащищенный социальный класс в РФ - биатлонисты.
А ещё фигуристы, легкоатлеты, фехтовальщики и гимнасты.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Бегают быстро, стрелять умеют, так это есть места где это необходимо, и деньги платят....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
В чем смысл сборных команд в текущей ситуации? Где они выступают? Главное оправдать ставки тех людей, которые в этих командах и кто их возглавляет. Идите работать в институты, спортивные и общеобразовательные школы, детские сады. Спорт высших достижений в нынешнем состоянии на хрен никому не нужен.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Ответ Федя Букин
Для чего в данный промежуток времени нужна сборная в любом виде спорта, кроме получения зар.платы?🧐
Распил денег
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Хочется верить,
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Ответ Сергей Орлов
А ещё фигуристы, легкоатлеты, фехтовальщики и гимнасты.
Ошибаетесь , им всем до нищих футболистах , ой как до луны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Ответ Александр Русанов
Если забить на защиту даже среднего класса и публичных людей, то до низов справедливости и вовсе никогда не дойти.
средний класс и публичные люди сами себя защитят, вам не кажется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Ответ Федя Букин
Для чего в данный промежуток времени нужна сборная в любом виде спорта, кроме получения зар.платы?🧐
А как им жить сейчас? Без зарплаты? Вагоны разгружать? В чем конкретно виновата Куклина?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Охотин
Ответ Евгений - 79
А как им жить сейчас? Без зарплаты? Вагоны разгружать? В чем конкретно виновата Куклина?
Работать пойти , они же заканчивали институты.В школу , физруком .А что хорошие деньги.Ну надо попробовать , как все живут.Или идти учиться , а потом работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Ответ Melnikov1968
В чем смысл сборных команд в текущей ситуации? Где они выступают? Главное оправдать ставки тех людей, которые в этих командах и кто их возглавляет. Идите работать в институты, спортивные и общеобразовательные школы, детские сады. Спорт высших достижений в нынешнем состоянии на хрен никому не нужен.
готовь сани летом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий