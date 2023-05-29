Матыцин о ситуации с зарплатами биатлонистов: «Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем все, чтобы несправедливости не было»

Олег Матыцин высказался о ситуации с лишением ряда биатлонистов зарплат.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что , и лишили зарплат членов сборной России.

«Я всегда считаю, что журналистика нужна, чтобы поднимать острые проблемы. Мы в постоянном диалоге с . Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем все, чтобы несправедливости не было.

С федерациями мы меняем сейчас некоторые критерии. Но для нас важно делать все для обеспечения наших спортсменов. Делаем все, чтобы найти позитивное решение в этом вопросе», – сказал министр спорта РФ.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне