Матыцин о ситуации с зарплатами биатлонистов: «Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем все, чтобы несправедливости не было»
Олег Матыцин высказался о ситуации с лишением ряда биатлонистов зарплат.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России.
«Я всегда считаю, что журналистика нужна, чтобы поднимать острые проблемы. Мы в постоянном диалоге с СБР. Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем все, чтобы несправедливости не было.
С федерациями мы меняем сейчас некоторые критерии. Но для нас важно делать все для обеспечения наших спортсменов. Делаем все, чтобы найти позитивное решение в этом вопросе», – сказал министр спорта РФ.
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