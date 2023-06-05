Шашилов о докладной на Куклину: «Вранье. Докладную писал на Нигматуллину, когда она обещала приехать на сбор и не явилась»

Тренер Михаил Шашилов заявил, что не писал докладную на биатлонистку Ларису Куклину.

– Какого содержания докладную записку вы писали на Ларису Куклину, о чем она рассказала СМИ?

– Не было никакой записки, вранье. Докладную писал на Нигматуллину, когда она обещала приехать на сбор и не явилась (вероятно, речь идет о ситуации перед Олимпиадой-2022, когда спортсменка находилась на самоподготовке – Sports.ru). Позвонил в СБР (Союз биатлонистов России), спросил, что делать. Услышал: «Пиши».

Это ведь не просто так, билеты требуют отчетности. Человека нет, проезд оплачен, кто должен компенсировать 6-7 тысяч? Если позвонила и предупредила, ладно, отдам свои ради коллектива, не обеднею. А иначе что думать и как поступать?

С Куклиной не было ничего подобного. И докладных не писал. Возникали трения по одному вопросу, но стараюсь с такими ситуациями справляться сам, за что, видимо, и получаю потом от начальства, – рассказал Шашилов.

Лариса Куклина: «На меня была докладная со стороны Шашилова. По какой причине, мне до сих пор не известно»

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