Дмитрий Ярошенко: «Я думаю, что ни Гурьев, ни Падин не позволят тренироваться по планам личных тренеров. Микрогруппы без сильного тандема – это утопия»

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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением о возможном назначении Андрея Падина и Леонида Гурьева тренерами женской сборной России.

«Это тренеры, которые проявили себя. К их профессионализму у меня не возникает вопросов. Но при этом у меня возникают вопросы после прочтения интервью ведущих российских спортсменок. Кто будет тренироваться у Падина и Гурьева? 

Резцова собирается работать с Норицыным, кто-то будет тренироваться с Михаилом Шашиловым, Ульяна Нигматуллина будет со своим мужем, а Лариса Куклина также высказалась об индивидуальной работе. В итоге все будет снова разделено на группы.

Я думаю, что ни Гурьев, ни Падин не позволят спортсменкам своей группы тренироваться по планам личных тренеров, поэтому мне сложно сказать, как это будет работать. Важно создать такую команду, в которой будут готовы тренироваться все сильнейшие спортсменки, а не микрогруппы из одного-двух человек.

Я считаю, что без сильного тандема микрогруппы – это утопия, в которой не будет никакого прогресса. Спортсмены должны всегда находиться в состоянии сильного стресса, даже выходя на тренировку, видя своих потенциальных соперников, а не спортсменов, с которыми комфортно работать и которые слабее на одну ступень», – заявил Ярошенко.

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