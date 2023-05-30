Виктор Майгуров: «Ведем переговоры с ЦСП об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной. Они проходят в положительном ключе»

СБР ведет переговоры об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной России.

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Ранее стало известно, что ряд спортсменов не сможет получать зарплату в сборной. Вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев заявил: «У нас 48 человек в сборной, но в федеральном бюджете есть возможность финансировать только 32 спортсменов».

«По составу спортсменов в нашем первоначальном списке, который мы подали, ни у ЦСП, ни у Министерства спорта вопросов нет.

Сейчас мы находимся в рабочем диалоге с ЦСП: ведем переговоры об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной. Они проходят в положительном ключе. Ждем решения в ближайшие дни», – сказал Майгуров.

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