Виктор Майгуров: «Ведем переговоры с ЦСП об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной. Они проходят в положительном ключе»
СБР ведет переговоры об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной России.
Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
Ранее стало известно, что ряд спортсменов не сможет получать зарплату в сборной. Вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев заявил: «У нас 48 человек в сборной, но в федеральном бюджете есть возможность финансировать только 32 спортсменов».
«По составу спортсменов в нашем первоначальном списке, который мы подали, ни у ЦСП, ни у Министерства спорта вопросов нет.
Сейчас мы находимся в рабочем диалоге с ЦСП: ведем переговоры об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной. Они проходят в положительном ключе. Ждем решения в ближайшие дни», – сказал Майгуров.
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
1. Социалистический - это когда понемногу, но зато всем.
2. Капиталистический - это когда лидеры берут всё, а неудачники заканчивают со спортом.
3. И феодально-российский - это когда побеждают одни, а деньги получают другие.