Майгуров о влиянии санкций на биатлон: «Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда»

Виктор Майгуров рассказал о влиянии санкций на биатлон.

– Насколько больших сложностей с оружием и инвентарем ждать биатлонистам в новом сезоне, учитывая санкции?

– У винтовок, к счастью, есть некоторый ресурс и запас прочности. Большинство спортсменов продолжают пользоваться немецким оружием. Отечественные винтовки, обеспеченные сервисом, тоже представлены на рынке, хотя и подорожали почти в два раза в сравнении с прошлым годом.

Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда. Отечественный производитель патронов «Олимп» не в состоянии удовлетворить наши потребности в силу ограниченных мощностей, цена на их продукцию без видимых причин тоже выросла двукратно. Есть пара компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из-за изменения логистических цепочек это обходится чрезвычайно дорого.

С лыжами, палками и ботинками несколько проще. СБР использует все свои возможности, стараемся еще и регионам помогать. Хотя условия доставки в Россию изменились, продукция мировых лидеров у нас есть, – сказал глава .