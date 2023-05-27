Майгуров о влиянии санкций на биатлон: «Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров рассказал о влиянии санкций на биатлон.

– Насколько больших сложностей с оружием и инвентарем ждать биатлонистам в новом сезоне, учитывая санкции?

– У винтовок, к счастью, есть некоторый ресурс и запас прочности. Большинство спортсменов продолжают пользоваться немецким оружием. Отечественные винтовки, обеспеченные сервисом, тоже представлены на рынке, хотя и подорожали почти в два раза в сравнении с прошлым годом.

Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда. Отечественный производитель патронов «Олимп» не в состоянии удовлетворить наши потребности в силу ограниченных мощностей, цена на их продукцию без видимых причин тоже выросла двукратно. Есть пара компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из-за изменения логистических цепочек это обходится чрезвычайно дорого.

С лыжами, палками и ботинками несколько проще. СБР использует все свои возможности, стараемся еще и регионам помогать. Хотя условия доставки в Россию изменились, продукция мировых лидеров у нас есть, – сказал глава СБР.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
У тебя ничего нет, ты голодранец (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alberville
Цена патронов без видимых причин выросла двукратно!
А это прикольно - слепой глава биатлонной федерации.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий