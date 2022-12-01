Александр Тихонов: «Где лидеры? Задайте этот вопрос Майгурову. Может, они акцентируются на вторую половину сезона»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об итогах первых гонок в сезоне.

Сегодня Василий Томшин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Увате, вторым стал Никита Поршнев, третьим – Иван Колотов.

«По началу сезона не надо делать скоропостижных выводов. Не помню, чтобы я в начале сезона показывал хороший результат. Сезон заканчивается в апреле месяце. Вот о чем надо думать.

Я всегда говорил так: «Мы готовимся к Олимпийским играм, а не к коммерческим гонкам». Поэтому у нас было огромное количество медалей всех достоинств. И делать внезапных выводов не годится. Настанет вторая половина декабря, вот тогда и посмотрим.

Где лидеры? Задайте этот вопрос Майгурову. Когда я был президентом, отвечал на все вопросы, и у нас таких моментов не возникало. Подавляющее большинство победителей были в национальной команде.

Надо посмотреть, какие цели и задачи они поставили. Может, они как раз на вторую половину сезона акцентируются. Надеюсь, кто-то проявит себя из молодежи. Меня больше всего это волнует. Будет здорово, если такие найдутся», – сказал Тихонов.

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