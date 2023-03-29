Александр Тихонов: «Не согласен с заявлением Майгурова. Не надо принимать никаких условий»

отреагировал на слова главы СБР Виктора Майгурова.

Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, если это будет единственным препятствием для участия в международных соревнованиях.

«Не согласен с заявлением главы СБР Виктора Майгурова. Не знаю, как юридически будет происходить возможное увольнение из вооруженных сил, но не надо принимать никаких условий.

Сегодня нам одни условия выставляют, завтра другие. Потом нам скажут, что нужно отказаться от российского гражданства. Теперь нам надо выставить всем наши условия», – заявил Тихонов.