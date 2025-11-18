  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ришар о манипуляциях с чужой винтовкой: «Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее»
12

Ришар о манипуляциях с чужой винтовкой: «Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее»

Биатлонистка Ришар заявила, что история о манипуляциях с чужой винтовкой закрыта.

Французская биатлонистка Жанна Ришар прокомментировала информацию о том, что в прошлом сезоне ее застали за манипуляцией с винтовкой коллеги по сборной Осеан Мишлон.

По информации издания Dicodusport, инцидент произошел в конце сезона-2024/25. За манипуляциями с оружием Ришар застала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. 

«Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее», – сказала Ришар. 

«Все так, как она сказала. Мы решили этот вопрос внутри команды», – добавила Мишлон.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Merkur
logoсборная Франции жен
logoОсеан Мишлон
logoЖанна Ришар
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Экхофф о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Такое не допустимо ни в одном виде спорта, это просто-напросто саботаж»
вчера, 06:42
Камиль Бене отобралась на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции
16 ноября, 10:28
Ферри о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Это одна из худших подлостей. Мне трудно понять, как после этого вообще можно оставаться в сборной»
15 ноября, 20:23
Главные новости
Депутат Свищев: «Ковентри говорит совершенно правильные вещи. Главное, чтобы ее слова не расходились с делами»
сегодня, 18:38
IBU о допуске россиян: «В настоящее время никаких изменений не предвидится. Исполнительный совет следит за развитием событий на местах»
сегодня, 17:34
Виктор Майгуров: «СБР остается в топе федераций, которые получают 100 баллов по рейтингу РУСАДА»
сегодня, 16:51
Пройс и Мюльбахер выиграли спринт на отборочных соревнованиях в Обертиллиахе, Хаузер – 2-я, Фак – 4-й, Эдер – 7-й, Лампич – 15-я
сегодня, 15:20
Виттоцци, Вирер, Джакомель и Хофер вошли в состав сборной Италии на первый этап Кубка мира
сегодня, 12:36
Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов выступит за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру», Белько и Сола – за «М@КСИМУС»
сегодня, 12:06
Директор СБР Пак о падении интереса к биатлону в России: «Не знаю, откуда такая информация. Биатлон на 4-м месте по трансляциям»
сегодня, 12:05
Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ
сегодня, 11:17
Майгуров о патронах для биатлона: «Не дешевые, но они есть. Бить тревогу не нужно»
сегодня, 09:33
Директор СБР Пак – на вопрос о призовых в сезоне: «Денег нет, но вы держитесь… Но все наши обязательства мы выполним»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29