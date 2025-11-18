Ришар о манипуляциях с чужой винтовкой: «Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее»

Биатлонистка Ришар заявила, что история о манипуляциях с чужой винтовкой закрыта.

Французская биатлонистка Жанна Ришар прокомментировала информацию о том, что в прошлом сезоне ее застали за манипуляцией с винтовкой коллеги по сборной Осеан Мишлон.

По информации издания Dicodusport, инцидент произошел в конце сезона-2024/25 . За манипуляциями с оружием Ришар застала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

«Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее», – сказала Ришар.

«Все так, как она сказала. Мы решили этот вопрос внутри команды», – добавила Мишлон.