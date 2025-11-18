Ришар о манипуляциях с чужой винтовкой: «Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее»
Биатлонистка Ришар заявила, что история о манипуляциях с чужой винтовкой закрыта.
Французская биатлонистка Жанна Ришар прокомментировала информацию о том, что в прошлом сезоне ее застали за манипуляцией с винтовкой коллеги по сборной Осеан Мишлон.
По информации издания Dicodusport, инцидент произошел в конце сезона-2024/25. За манипуляциями с оружием Ришар застала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.
«Мы урегулировали этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим в будущее», – сказала Ришар.
«Все так, как она сказала. Мы решили этот вопрос внутри команды», – добавила Мишлон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Merkur
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости