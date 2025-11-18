Амандин Менжен и Жилонн Гигонна отобрались на Кубок мира в Эстерсунде
Менжен и Гигонна отобрались на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции.
Французские биатлонистки Амандин Менжен и Жилонн Гигонна завоевали право выступить на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Ранее по итогам отборочного турнира в Бессане в состав сборной Франции на первый этап КМ отобралась Камиль Бене. После сезона-2024/25 места на Кубке мира себе обеспечили Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон, Лу Жанмонно и Жанна Ришар.
Сборная Франции
Отбор на Кубок мира
Бессан
18 ноября
Женщины, спринт
1. Камиль Бене – 19.54,6 (1)
2. Амандин Менжен – 23,0 (0)
3. Лу Жанмонно – 30,2 (2)
4. Пола Боте – 31,2 (2)
5. Жилонн Гигонна – 33,0 (2)
6. Селия Энафф – 41,5 (1)
