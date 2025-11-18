Амандин Менжен и Жилонн Гигонна отобрались на Кубок мира в Эстерсунде

Менжен и Гигонна отобрались на Кубок мира в Эстерсунде в составе сборной Франции.

Французские биатлонистки Амандин Менжен и Жилонн Гигонна завоевали право выступить на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Ранее по итогам отборочного турнира в Бессане в состав сборной Франции на первый этап КМ отобралась Камиль Бене. После сезона-2024/25 места на Кубке мира себе обеспечили Жюстин Брезаз-Буше, Осеан Мишлон, Лу Жанмонно и Жанна Ришар.

Сборная Франции

Отбор на Кубок мира

Бессан

18 ноября

Женщины, спринт

1. Камиль Бене – 19.54,6 (1)

2. Амандин Менжен – 23,0 (0)

3. Лу Жанмонно – 30,2 (2)

4. Пола Боте – 31,2 (2)

5. Жилонн Гигонна – 33,0 (2)

6. Селия Энафф – 41,5 (1)

