Анна Грухвина будет тренироваться в группе Шашилова (ТАСС)

Бывшая лыжница Анна Грухвина будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

Об этом сообщает со ссылкой на окружение спортсменки.

«Планируется, что Анна будет тренироваться в группе », – сообщил источник.

Сегодня стало известно, что Грухвина переходит в биатлон.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону