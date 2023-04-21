Анна Грухвина будет тренироваться в группе Шашилова (ТАСС)

Теги сборная России жен Михаил Шашилов ТАСС Анна Грухвина Биатлон

Бывшая лыжница Анна Грухвина будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение спортсменки.

«Планируется, что Анна будет тренироваться в группе Шашилова», – сообщил источник.

Сегодня стало известно, что Грухвина переходит в биатлон.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

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9 комментариев

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тоторо
хотелось б услышать с кем будет Зырянова Шеллер и Калинина
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Alsjd
То есть люди годами пытаются попасть в сборную, пашут, а тут лыжница решила перейти и сразу в сборную?
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khinskiy
Только недавно Губерниев поднял шум, что Ростовцева нельзя назначать главным тренером, ибо он не проходит по критериям. Стажа там какого-то не хватает.
А по каким критериям лыжницу, не проведшую ни одной гонки в биатлоне, можно сразу поставить на оклад и материальное обеспечение членов сборной страны?
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Daniyar8
Ответ тоторо
хотелось б услышать с кем будет Зырянова Шеллер и Калинина
Шеллер вроде как тоже у Шашилова может пройти сбор
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Анатолий К
Пора экспериментальную команду России создавать, из лыжниц. Третий состав, быстроногих молодых.
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притвиц
Лыжницы девчонки выносливые нагрузок не бояться , Михал Викторовичу нравится с такими работать.
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