Анна Грухвина будет тренироваться в группе Шашилова (ТАСС)
Бывшая лыжница Анна Грухвина будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение спортсменки.
«Планируется, что Анна будет тренироваться в группе Шашилова», – сообщил источник.
Сегодня стало известно, что Грухвина переходит в биатлон.
Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону
А по каким критериям лыжницу, не проведшую ни одной гонки в биатлоне, можно сразу поставить на оклад и материальное обеспечение членов сборной страны?