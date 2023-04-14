Тихонов о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты, кучка националистов»

Теги Александр Тихонов сборная Украины Политика брань Биатлон

Александр Тихонов высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк.

«Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты. Кучка националистов.

Отмороженный Зеленский – клоун, болваны, которые обречены. Закончится тем, что им придется бежать.

Какое давление на международные федерации? Что такое Украина? Это нищая страна. Они еще раз против себя навлекают. Без России они никто», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prorvemss
Господи, какой же идиот Тихонов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ответ Crazy_ivan
Адекватные украинцы всё понимают, и почему сво началась, и кто виноват, и что это необходимо. Они полностью поддерживают Россию, а самые смелые еще и помогают ей, хотя это сейчас смертельно опасно
А как ты помогаешь России?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заблудившийся
Им придётся ...БЕЖАТЬ, как это верно ...СКАЗАНО :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roma.atyakshev
Ответ Антиполитпроект
очевидно, что бревно в глазу ему не мешает. Как и всем, кто видит каких-то националистов среди украинцев
"каких-то", лол ) недавно наткнулся на твит Панасенкова о любви к России, так вот тебе бы глянуть комментарии: сплошные ненацисты с ненацистскими аватарками)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy_ivan
Ответ Кирковский Александр
Вы реально плохо историю второй мировой знаете. Красная армия цеплялась за каждый город, который могла. Просто немецкая армия очень хорошо в блицкриг умела поэтому окружала города и там зацепиться не получалось. А когда фронт стабилизировался Красная Армия отлично в городах воевала. Собственно Сталинград яркий тому пример. Да и в Ленинграде осаду не в поле держали, а именно в городе, посмотрите фотки того времени. Собственно потому как в поле люфтвафе уничтожило бы КА только в путь.
Это вы историю не знаете, прочитайте про Сталинградскую Битву, русские войска пытались в чистом поле остановить фашистов, и не один раз, танки останавливали по сути голыми руками. И немцы с тяжелыми боями прорвались в Сталинград, никто из не пропускал к городу спокойно. Тоже самое и с Ленингирадом. Про Москву вообще не говорю, у меня на даче (ее тогда там не было) в 60 км от Москвы были вырыты траншеи в лесу, но немцы не смогли дойти до них, их остановили за 10 км от моей дачи, на реке Наре. Это не имеет ничего общего с всу, которые сразу решили прикрываться мирными. Кощунство и грех сравнивать доблестную и отважную Красную Армию с всу
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирковский Александр
Ответ Crazy_ivan
Красная армия отступала с боями, пыталась зацепиться за каждый клочек земли, чтобы не пропустить врага. Что в Сталинграде, что в Москве, что в Ленинграде. А всу изначально избрали такую тактику, прятали технику в городах, прятали личный состав в школах и садах. Даже не пытались дать честный бой на подступах, тк понимали, что шансов ноль, прикрываться мирными жителями не выйдет и жалеть не будут
Вы реально плохо историю второй мировой знаете. Красная армия цеплялась за каждый город, который могла. Просто немецкая армия очень хорошо в блицкриг умела поэтому окружала города и там зацепиться не получалось. А когда фронт стабилизировался Красная Армия отлично в городах воевала. Собственно Сталинград яркий тому пример. Да и в Ленинграде осаду не в поле держали, а именно в городе, посмотрите фотки того времени. Собственно потому как в поле люфтвафе уничтожило бы КА только в путь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon 2.0
Ответ Sergunja
Смысл от этого запрета если украинцы скоро станут россиянами?
не смешите наши джевелины
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon 2.0
борменталь, дайте ему селедки !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergunja
Смысл от этого запрета если украинцы скоро станут россиянами?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy_ivan
Ответ Кирковский Александр
По вашему из Сталинграда Красной Армии тоже без боя надо было уходить? У мирных жителей сейчас времени на эвакуацию более чем достаточно.
Красная армия отступала с боями, пыталась зацепиться за каждый клочек земли, чтобы не пропустить врага. Что в Сталинграде, что в Москве, что в Ленинграде. А всу изначально избрали такую тактику, прятали технику в городах, прятали личный состав в школах и садах. Даже не пытались дать честный бой на подступах, тк понимали, что шансов ноль, прикрываться мирными жителями не выйдет и жалеть не будут
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирковский Александр
Ответ Crazy_ivan
Я же написал про адекватных. Таких за 8 лет стало гораздо меньше из-за русофобской пропаганды, но их до сих пор очень много. И погибают из-за того, что всу использует мирных жителей в качестве живого щита. А от украинских ракет, снарядов и пуль мирные жители не погибают?
По вашему из Сталинграда Красной Армии тоже без боя надо было уходить?

У мирных жителей сейчас времени на эвакуацию более чем достаточно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy_ivan
Ответ Денис Петренко
что ты несёшь? недели ты думаешь, что после смерти моих родных, знакомых и соседей от русских ракет, я буду за Россию?
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Poljakov
Ответ Crazy_ivan
Адекватные украинцы всё понимают, и почему сво началась, и кто виноват, и что это необходимо. Они полностью поддерживают Россию, а самые смелые еще и помогают ей, хотя это сейчас смертельно опасно
классно жить в вымышленной реальности
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HeroMM
торч дикий у деда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Петренко
Ответ Crazy_ivan
Адекватные украинцы всё понимают, и почему сво началась, и кто виноват, и что это необходимо. Они полностью поддерживают Россию, а самые смелые еще и помогают ей, хотя это сейчас смертельно опасно
что ты несёшь? недели ты думаешь, что после смерти моих родных, знакомых и соседей от русских ракет, я буду за Россию?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy_ivan
Ответ aslvowk@mail.ru
Дед реально думает, что после начала СВО в Украине только националисты ненавидят россиян? Учитывая, что основная масса русофобов жила в западной части, а российские ракеты падают на восточном фронте, то деду нужно пошевелить мозгами и осознать, что после первой же российской ракеты, упавшей рядом и убившей твоих соотечественников, человек волей-неволей начинает ненавидеть запускающих эти снаряды людей.
Комментарий скрыт
+3
-20
-17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy_ivan
Тихонов, как обычно, выдал максимум БАЗЫ🤙полностью согласен, любой адекватный человек думает также
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Украинцы … что вы творите
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Savarona25
Комментарий удален модератором
Ну дык насилие главная скрепа РФ.
Сейчас бы убийц, насильников, воров критиковать?
Это цвет, это элита. Они вон ордена мужества получают.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
В каждом слове ПРАВДА!
Тихонов молодец - это, вам, не паромщица: то берег левый, то берег правый.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ aslvowk@mail.ru
Дед реально думает, что после начала СВО в Украине только националисты ненавидят россиян? Учитывая, что основная масса русофобов жила в западной части, а российские ракеты падают на восточном фронте, то деду нужно пошевелить мозгами и осознать, что после первой же российской ракеты, упавшей рядом и убившей твоих соотечественников, человек волей-неволей начинает ненавидеть запускающих эти снаряды людей.
Чем пошевелить?)
Там этого нет, есть некая субстанция, нейроны которой умерли.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
У него вместо настольной книги великих классиков, телеграм Медведева, что строчит после литра беленькой?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Пусть чересчур эмоционально, но зато прямо в точку! :).
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Карин
Тихонов - красавчик! Все так и есть!
+9
-13
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Астраханцев
Ответ Антиполитпроект
очевидно, что бревно в глазу ему не мешает. Как и всем, кто видит каких-то националистов среди украинцев
Комментарий скрыт
+12
-25
-13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий