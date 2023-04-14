Тихонов о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты, кучка националистов»
Александр Тихонов высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.
Ранее соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк.
«Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты. Кучка националистов.
Отмороженный Зеленский – клоун, болваны, которые обречены. Закончится тем, что им придется бежать.
Какое давление на международные федерации? Что такое Украина? Это нищая страна. Они еще раз против себя навлекают. Без России они никто», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
У мирных жителей сейчас времени на эвакуацию более чем достаточно.
Сейчас бы убийц, насильников, воров критиковать?
Это цвет, это элита. Они вон ордена мужества получают.
Тихонов молодец - это, вам, не паромщица: то берег левый, то берег правый.
Там этого нет, есть некая субстанция, нейроны которой умерли.