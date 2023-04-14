Тихонов о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты, кучка националистов»

Александр Тихонов высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк.

«Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты. Кучка националистов.

Отмороженный Зеленский – клоун, болваны, которые обречены. Закончится тем, что им придется бежать.

Какое давление на международные федерации? Что такое Украина? Это нищая страна. Они еще раз против себя навлекают. Без России они никто», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами