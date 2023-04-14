Дмитрий Свищев: «Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов»
Дмитрий Свищев считает, что украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов.
«К сожалению, это решение принято против своих же спортсменов. Они наказывают не россиян или белорусов, а украинцев.
Ребята всю жизнь готовились к соревнованиям. Сейчас россиян и белорусов начинают допускать в нейтральном статусе, а украинцы будут бойкотировать чемпионаты миры и Европы. Ну и кого они накажут? Своих же спортсменов.
Украинцы готовились к соревнованиям, ждали их. Они живут этим. Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов», — сказал Свищев.
И главный вопрос - ЧТО они думают?
Вот и наш руководитель тоже не спит, денно и нощно думает о российском спорте.