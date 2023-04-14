Дмитрий Свищев: «Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов»

Дмитрий Свищев считает, что украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов.

«К сожалению, это решение принято против своих же спортсменов. Они наказывают не россиян или белорусов, а украинцев.

Ребята всю жизнь готовились к соревнованиям. Сейчас россиян и белорусов начинают допускать в нейтральном статусе, а украинцы будут бойкотировать чемпионаты миры и Европы. Ну и кого они накажут? Своих же спортсменов.

Украинцы готовились к соревнованиям, ждали их. Они живут этим. Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов», — сказал .

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами