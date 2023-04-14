Дмитрий Свищев: «Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов»

Теги сборная Украины Дмитрий Свищев Политика министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Дмитрий Свищев считает, что украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов.

«К сожалению, это решение принято против своих же спортсменов. Они наказывают не россиян или белорусов, а украинцев.

Ребята всю жизнь готовились к соревнованиям. Сейчас россиян и белорусов начинают допускать в нейтральном статусе, а украинцы будут бойкотировать чемпионаты миры и Европы. Ну и кого они накажут? Своих же спортсменов.

Украинцы готовились к соревнованиям, ждали их. Они живут этим. Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов», — сказал Свищев

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

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9 комментариев

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Валерий Петров
Ответ expertmer2020
Дима, мы записали, что ты сказал.
Контора пишет!©
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Olga.t
А российские чиновники думают о судьбе своих спортсменов?
И главный вопрос - ЧТО они думают?
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Atsuktuvas
Как же повезло нашим спортсменам, что им достались российские чиновники!
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Бедоносец
Терпение украинского народа не бесконечно, настанет час и он поднимет эту власть на вилы.
+1
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Ковид 07.10.52
Странно, что не обещал дать наше гражданство тем, кто захочет выступать....
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22somebody22
А мы тем более о них думать не должны.
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Ковид 07.10.52
Он бы так о наших заботился....
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Назар Игорь
В сериале "Товарищ Сталин" девушка говорит - " Сталин никогда не спит, он всë время думает о нас"
Вот и наш руководитель тоже не спит, денно и нощно думает о российском спорте.
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expertmer2020
Дима, мы записали, что ты сказал.
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